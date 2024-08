Chaos am Strand // Badende flüchten vor Libellenschwarm Plötzlich erobert ein riesiger Libellenschwarm einen Badestrand im US-Bundesstaat Rhode Island. Die Badegäste schreien, flüchten und schützen sich vor den fliegenden Insekten. 30.07.2024

Plötzlich erobert ein riesiger Libellenschwarm einen Badestrand im US-Bundesstaat Rhode Island. Die Badegäste schreien, flüchten und schützen sich vor den fliegenden Insekten.

Nicole Agostini Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Libellen fallen in einen Badestrand im US-Bundesstaat Rhode Island ein.

Die Badegäste schreien und laufen wie wild herum.

Sie flüchten und schützen sich mit Surfbrettern vor den Insekten. Mehr anzeigen

Stell dir vor, du geniesst entspannt die Sonne am Strand, doch plötzlich kommt ein massiver Insektenschwarm auf dich zugeflogen. Was würdest du tun?

An einem Strand in Rhode Island, in den USA, ist das am 27. Juli 2024 passiert: Eine Libellen-Invasion verursachte ein Riesen-Chaos unter den Badenden.

Mehr Videos aus dem Ressort