  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kampf gegen Massentourismus Beliebtes Ferienparadies plant jetzt Kontoauszug-Pflicht für Touristen

Lea Oetiker

26.1.2026

Bali begeistert Menschen aus aller Welt – doch die Insel leidet. (Archivbild)
Bali begeistert Menschen aus aller Welt – doch die Insel leidet. (Archivbild)
Carola Frentzen/dpa

Bali will den Andrang von Rucksackreisenden und Partytouristen eindämmen: Künftig sollen ausländische Besucher bei der Einreise Nachweise über ihre Finanzen und Reisepläne vorlegen.

Lea Oetiker

26.01.2026, 13:35

26.01.2026, 14:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bali plant neue Einreiseregeln, um den Massentourismus stärker zu kontrollieren.
  • Künftig sollen Besucher Finanznachweise und detaillierte Reisepläne vorlegen, um einen «Qualitäts-Tourismus» zu fördern.
  • Die Massnahmen sollen verhindern, dass Reisende ihre Aufenthalte nicht bezahlen oder respektlos gegenüber Kultur und Regeln auftreten.
Mehr anzeigen

Auf Bali soll künftig genauer geprüft werde, wer sich die Reise leisten kann und wer nicht. Nach einem aktuellen Entwurf sollen ausländische Besucher bei der Einreise künftig unter anderem Kontoauszüge der vergangenen drei Monate, ein Rückflugticket sowie detaillierte Reisepläne vorlegen müssen.

Das Ziel: sogenannter «Qualitäts-Tourismus». Gouverneur Wayan Koster erklärte, man wolle sicherstellen, «dass Reisende in der Lage sind, ihren Aufenthalt finanziell vollständig zu bestreiten». Wer nur über ein Budget für sieben Tage verfüge, solle entsprechend auch nur eine Woche bleiben.

«Es ist wichtig festzulegen, welche ausländischen Touristen einreisen dürfen und welche nicht, damit die Besucher keine Probleme verursachen, sondern einen positiven Beitrag zum Tourismussektor leisten», sagte Koster laut der staatlichen Nachrichtenagentur Antara. «Künftig werden wir uns auf Qualitäts-Tourismus und nicht nur auf Besucherzahlen konzentrieren.»

Noch ist offen, ob die neuen Nachweise bereits beim Online-Visaverfahren oder erst bei der Einreise am Flughafen Denpasar geprüft werden sollen. Der frühere Vize-Tourismusminister Sapta Nirwandar hält eine Vorabprüfung für sinnvoller: «Wenn die Touristen einmal auf der Insel angekommen sind, wäre die Überprüfung der Bankdaten am Flughafen schwierig», sagte er.

7,1 Millionen Besucher*innen im letzten Jahr

Mit den geplanten Vorgaben reagiert die Inselregierung auf Probleme des Massentourismus. Rund 7,1 Millionen internationale Besucher kamen 2025 auf die «Insel der Götter». Neben überfüllten Strassen und wachsendem Müll klagen Einheimische über respektloses Verhalten mancher Reisender – etwa beim Posieren in Tempeln oder beim betrunkenen Fahren auf Rollern.

Branchenvertreter warnen vor überstürzten Debatten über unfertige Regeln. Kontoauszüge seien kein verlässlicher Nachweis finanzieller Stabilität, zudem stünden Datenschutzfragen im Raum. Der Hotel- und Restaurantverband PHRI Bali mahnte, voreilige Diskussionen könnten Verunsicherung bei Reisenden auslösen und von Konkurrenzzielen ausgenutzt werden.

Das Regionalparlament soll in den kommenden Wochen über den Entwurf beraten. Sollte er angenommen werden, könnten die neuen Regeln noch in diesem Jahr in Kraft treten. Reisende sollten sich daher vor Abreise über mögliche Änderungen informieren.

Meistgelesen

Wird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?
Wenn deine Google-Treffer plötzlich zur fiesen Falle werden
Monica Kissling: «Es wird überraschende Neuigkeiten geben»
Sommer patzt ++ Xhaka zofft sich mit Fans ++ Transfer-Gerücht um Omlin ++ Cömert trifft
17-Jähriger entzieht sich Kontrolle – Polizei feuert Schüsse ab