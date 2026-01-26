Bali begeistert Menschen aus aller Welt – doch die Insel leidet. (Archivbild) Carola Frentzen/dpa

Bali will den Andrang von Rucksackreisenden und Partytouristen eindämmen: Künftig sollen ausländische Besucher bei der Einreise Nachweise über ihre Finanzen und Reisepläne vorlegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bali plant neue Einreiseregeln, um den Massentourismus stärker zu kontrollieren.

Künftig sollen Besucher Finanznachweise und detaillierte Reisepläne vorlegen, um einen «Qualitäts-Tourismus» zu fördern.

Die Massnahmen sollen verhindern, dass Reisende ihre Aufenthalte nicht bezahlen oder respektlos gegenüber Kultur und Regeln auftreten.

Auf Bali soll künftig genauer geprüft werde, wer sich die Reise leisten kann und wer nicht. Nach einem aktuellen Entwurf sollen ausländische Besucher bei der Einreise künftig unter anderem Kontoauszüge der vergangenen drei Monate, ein Rückflugticket sowie detaillierte Reisepläne vorlegen müssen.

Das Ziel: sogenannter «Qualitäts-Tourismus». Gouverneur Wayan Koster erklärte, man wolle sicherstellen, «dass Reisende in der Lage sind, ihren Aufenthalt finanziell vollständig zu bestreiten». Wer nur über ein Budget für sieben Tage verfüge, solle entsprechend auch nur eine Woche bleiben.

«Es ist wichtig festzulegen, welche ausländischen Touristen einreisen dürfen und welche nicht, damit die Besucher keine Probleme verursachen, sondern einen positiven Beitrag zum Tourismussektor leisten», sagte Koster laut der staatlichen Nachrichtenagentur Antara. «Künftig werden wir uns auf Qualitäts-Tourismus und nicht nur auf Besucherzahlen konzentrieren.»

Noch ist offen, ob die neuen Nachweise bereits beim Online-Visaverfahren oder erst bei der Einreise am Flughafen Denpasar geprüft werden sollen. Der frühere Vize-Tourismusminister Sapta Nirwandar hält eine Vorabprüfung für sinnvoller: «Wenn die Touristen einmal auf der Insel angekommen sind, wäre die Überprüfung der Bankdaten am Flughafen schwierig», sagte er.

7,1 Millionen Besucher*innen im letzten Jahr

Mit den geplanten Vorgaben reagiert die Inselregierung auf Probleme des Massentourismus. Rund 7,1 Millionen internationale Besucher kamen 2025 auf die «Insel der Götter». Neben überfüllten Strassen und wachsendem Müll klagen Einheimische über respektloses Verhalten mancher Reisender – etwa beim Posieren in Tempeln oder beim betrunkenen Fahren auf Rollern.

Branchenvertreter warnen vor überstürzten Debatten über unfertige Regeln. Kontoauszüge seien kein verlässlicher Nachweis finanzieller Stabilität, zudem stünden Datenschutzfragen im Raum. Der Hotel- und Restaurantverband PHRI Bali mahnte, voreilige Diskussionen könnten Verunsicherung bei Reisenden auslösen und von Konkurrenzzielen ausgenutzt werden.

Das Regionalparlament soll in den kommenden Wochen über den Entwurf beraten. Sollte er angenommen werden, könnten die neuen Regeln noch in diesem Jahr in Kraft treten. Reisende sollten sich daher vor Abreise über mögliche Änderungen informieren.