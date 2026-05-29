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Russische Drohne trifft Nato-Land Baltenstaaten verurteilen Drohnen-Einschlag in Rumänien

SDA

29.5.2026 - 13:30

ARCHIV – Die Präsidenten der baltischen Staaten (l-r) Gitanas Nauseda (Litauen) Edgars Rinkevics (Lettland) und Alar Karis (Estland) nehmen an einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Lettischen Nationalbibliothek teil. (zu dpa: «Baltenstaaten verurteilen Drohnen-Einschlag in Rumänien») Foto: Alexander Welscher/dpa
ARCHIV – Die Präsidenten der baltischen Staaten (l-r) Gitanas Nauseda (Litauen) Edgars Rinkevics (Lettland) und Alar Karis (Estland) nehmen an einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Lettischen Nationalbibliothek teil. (zu dpa: «Baltenstaaten verurteilen Drohnen-Einschlag in Rumänien») Foto: Alexander Welscher/dpa
Keystone

Nach dem Einschlag einer russischen Drohne in einem Wohnhaus im rumänischen Galati wächst die internationale Kritik an Moskau. Estland, Lettland und Litauen sprechen von einem schweren Verstoss gegen die Souveränität Rumäniens und machen Russland für den Vorfall verantwortlich.

Keystone-SDA

29.05.2026, 13:30

29.05.2026, 13:59

Estland, Lettland und Litauen haben den Einschlag einer russischen Drohne in einem Wohnhaus im ostrumänischen Galati verurteilt. «Russlands Eskalation seines brutalen Krieges ist inakzeptabel», schrieb der estnische Präsident Alar Karis auf der Plattform X. Sein litauischer Amtskollege Gitanas Nauseda sprach von einem «eklatanten Verstoss gegen die Souveränität und territoriale Integrität Rumäniens sowie gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts.» Russland trage dafür volle Verantwortung

Lettlands Präsident Edgars Rinkevics betonte, dass sein Land uneingeschränkt solidarisch an der Seite Rumäniens stehe und bereit sei, geeignete Massnahmen zur Verhinderung solcher Vorfälle zu unterstützen. Der Einschlag der Drohne in Galati löste einen Brand im zehnten Stock des Wohnblocks aus und verletzte zwei Menschen.

Im Zuge des Ukraine-Krieges hat es auch in den an Russland und grenzenden Baltenstaaten zuletzt mehrere Vorfälle mit Drohnen gegeben. Darüber kam es auch zu Spannungen mit Moskau.

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