Russische Drohne trifft Nato-LandBaltenstaaten verurteilen Drohnen-Einschlag in Rumänien
SDA
29.5.2026 - 13:30
Nach dem Einschlag einer russischen Drohne in einem Wohnhaus im rumänischen Galati wächst die internationale Kritik an Moskau. Estland, Lettland und Litauen sprechen von einem schweren Verstoss gegen die Souveränität Rumäniens und machen Russland für den Vorfall verantwortlich.
Keystone-SDA
29.05.2026, 13:30
29.05.2026, 13:59
SDA
Estland, Lettland und Litauen haben den Einschlag einer russischen Drohne in einem Wohnhaus im ostrumänischen Galati verurteilt. «Russlands Eskalation seines brutalen Krieges ist inakzeptabel», schrieb der estnische Präsident Alar Karis auf der Plattform X. Sein litauischer Amtskollege Gitanas Nauseda sprach von einem «eklatanten Verstoss gegen die Souveränität und territoriale Integrität Rumäniens sowie gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts.» Russland trage dafür volle Verantwortung
Lettlands Präsident Edgars Rinkevics betonte, dass sein Land uneingeschränkt solidarisch an der Seite Rumäniens stehe und bereit sei, geeignete Massnahmen zur Verhinderung solcher Vorfälle zu unterstützen. Der Einschlag der Drohne in Galati löste einen Brand im zehnten Stock des Wohnblocks aus und verletzte zwei Menschen.
Im Zuge des Ukraine-Krieges hat es auch in den an Russland und grenzenden Baltenstaaten zuletzt mehrere Vorfälle mit Drohnen gegeben. Darüber kam es auch zu Spannungen mit Moskau.
Am 13. Januar 2026 ziehen Beamte der Einwanderungspolizei ICE eine Frau in Minneapolis, Minnesota, aus ihrem Wagen und verhaften Aliya Rahman.
15.01.2026
Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan
Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.
14.05.2026
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto
Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen