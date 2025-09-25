  1. Privatkunden
Video zeigt Szene in Bangkok 50 Meter tiefer Riesenkrater reisst plötzlich die ganze Strasse auf

Von Luna Pauli

25.9.2025

Riesiger Krater in Bangkok: Ein Strassenteil vor einem Krankenhaus sackt 50 Meter ab

Riesiger Krater in Bangkok: Ein Strassenteil vor einem Krankenhaus sackt 50 Meter ab

Im morgendlichen Verkehr von Bangkok öffnete sich plötzlich der Boden vor einem Krankenhaus. Teile einer vielbefahren Strasse sackten ab und ein gewaltiger Krater entstand.

24.09.2025

Im morgendlichen Verkehr von Bangkok öffnet sich plötzlich der Boden vor einem Spital. Teile einer vielbefahren Strasse sacken ab, ein gewaltiger Krater entsteht.

Von Luna Pauli

25.09.2025, 07:56

25.09.2025, 07:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor dem Vajira-Spital in Bangkok öffnete sich ein bis zu 50 Meter tiefes Senkloch.
  • Niemand wurde verletzt, doch Fahrzeuge stürzten hinein und viele Menschen mussten evakuiert werden.
  • In Bangkok treten Senklöcher fünf- bis zehnmal häufiger auf als in europäischen Städten.
Mehr anzeigen

Vor dem Vajira-Spital im Bangkoker Bezirk Dusit hat sich der Boden abgesenkt. Teile einer stark befahrenen Strasse stürzten in die Tiefe und hinterliessen einen Krater von rund 30 mal 30 Metern Grösse, bis zu 50 Meter tief.

Verletzt wurde niemand, doch mehrere Strommasten und ein Polizeifahrzeug fielen in das Erdloch. Aus Sicherheitsgründen wurden Anwohnerinnen, Anwohner und Patienten des Spitals evakuiert. Das Loch entstand über einer im Bau befindlichen U-Bahn-Station, die nun von Spezialteams gesichert wird.

Senklöcher in Thailand und weltweit

Senklöcher entstehen, wenn Wasser den Untergrund auswäscht und die Tragfähigkeit des Bodens verliert. Häufig begünstigen defekte Leitungen oder starke Regenfälle diese Prozesse.

In Thailand, besonders in der dicht bebauten Hauptstadt Bangkok, treten Senklöcher deutlich häufiger auf als anderswo. Laut Stadtverwaltung kommt es hier rund fünf- bis zehnmal so oft zu Fällen wie in vergleichbar grossen Städten in Europa. Grund dafür sind der weiche, wasserreiche Untergrund, die starke Bebauung und die heftigen tropischen Regenfälle. 

