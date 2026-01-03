  1. Privatkunden
30-Millionen-Coup Polizei fahndet jetzt mit diesen Bildern nach den Panzerknackern

Sven Ziegler

3.1.2026

Einer der Panzerknacker von Gelsenkirchen.
Einer der Panzerknacker von Gelsenkirchen.
Polizei

Nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen fahndet die Polizei mit neuen Überwachungsbildern nach den Tätern. Die Beute dürfte deutlich über 30 Millionen Euro liegen.

DPA

03.01.2026, 12:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einem Grossraub in Gelsenkirchen veröffentlicht die Polizei Überwachungsbilder der mutmasslichen Täter.
  • Die Einbrecher brachen Tausende Schliessfächer auf, die Beute dürfte im zweistelligen Millionenbereich liegen.
  • Trotz zahlreicher Hinweise gibt es bislang keine Festnahmen.
Mehr anzeigen

Nach einem Einbruch mit mutmasslich hoher Millionenbeute in einer Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen hat die Polizei neue Fahndungsbilder veröffentlicht. Die Aufnahmen stammen aus Überwachungskameras und zeigen mehrere maskierte Personen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Bilder in einem angrenzenden Parkhaus aufgenommen. Von dort aus sollen sich die Täter Zutritt zur Bankfiliale im Stadtteil Buer verschafft haben. Auf den Fotos sind mehrere Personen mit schwarzen Sturmhauben zu sehen, auffällig sind zudem unterschiedlich gefärbte Handschuhe – unter anderem rote und grüne.

Die Panzerknacker waren alle vermummt unterwegs.
Die Panzerknacker waren alle vermummt unterwegs.
Polizei

Zusätzlich veröffentlichte die Polizei Bilder zweier Fahrzeuge: eines schwarzen Autos sowie eines weissen Kleintransporters. Nach Einschätzung der Ermittler könnten diese als Fluchtfahrzeuge genutzt worden sein. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den abgebildeten Personen und Fahrzeugen.

Genaue Summe ist unklar

Bei dem Einbruch hatten die Täter nahezu alle der rund 3250 Schliessfächer der Filiale aufgebrochen. Nach Angaben der Ermittler drangen sie zunächst in einen Archivraum ein und bohrten von dort ein grosses Loch in den Tresorraum. Entdeckt wurde der Einbruch am Montagmorgen, nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.

Die Tat könnte sich über einen längeren Zeitraum hingezogen haben. Zeugen beobachteten in der Nacht auf Sonntag mehrere Männer mit grossen Taschen im Treppenhaus des Parkhauses.

30 Millionen erbeutet. Jagd nach den Panzerknackern von Gelsenkirchen – eine Spur führt in die Niederlande

30 Millionen erbeutetJagd nach den Panzerknackern von Gelsenkirchen – eine Spur führt in die Niederlande

Die Schadenssumme ist bislang unklar. Zunächst war von einer Versicherungssumme von rund 30 Millionen Euro die Rede. Ein Polizeisprecher erklärte jedoch, man gehe «von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag» aus. Eine genaue Bezifferung sei derzeit nicht möglich. Auch die Sparkasse Gelsenkirchen machte keine Angaben zum Inhalt der Schliessfächer. Die Filiale bleibt vorerst geschlossen.

Nach Angaben der Polizei gehen derzeit zahlreiche Hinweise ein. Eine konkrete Spur oder Festnahmen gebe es bislang jedoch nicht. Die Ermittlungen der Polizei Nordrhein-Westfalen laufen weiter.

