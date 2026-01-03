Nach einem Einbruch mit mutmasslich hoher Millionenbeute in einer Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen hat die Polizei neue Fahndungsbilder veröffentlicht. Die Aufnahmen stammen aus Überwachungskameras und zeigen mehrere maskierte Personen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten.
Wie die Polizei mitteilte, wurden die Bilder in einem angrenzenden Parkhaus aufgenommen. Von dort aus sollen sich die Täter Zutritt zur Bankfiliale im Stadtteil Buer verschafft haben. Auf den Fotos sind mehrere Personen mit schwarzen Sturmhauben zu sehen, auffällig sind zudem unterschiedlich gefärbte Handschuhe – unter anderem rote und grüne.
Zusätzlich veröffentlichte die Polizei Bilder zweier Fahrzeuge: eines schwarzen Autos sowie eines weissen Kleintransporters. Nach Einschätzung der Ermittler könnten diese als Fluchtfahrzeuge genutzt worden sein. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den abgebildeten Personen und Fahrzeugen.
Die Schadenssumme ist bislang unklar. Zunächst war von einer Versicherungssumme von rund 30 Millionen Euro die Rede. Ein Polizeisprecher erklärte jedoch, man gehe «von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag» aus. Eine genaue Bezifferung sei derzeit nicht möglich. Auch die Sparkasse Gelsenkirchen machte keine Angaben zum Inhalt der Schliessfächer. Die Filiale bleibt vorerst geschlossen.
Nach Angaben der Polizei gehen derzeit zahlreiche Hinweise ein. Eine konkrete Spur oder Festnahmen gebe es bislang jedoch nicht. Die Ermittlungen der Polizei Nordrhein-Westfalen laufen weiter.