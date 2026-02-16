Sind Aliens real? Seine Antwort fliegt Obama nun um die Ohren

Die Aussage verbreitete sich rasant in sozialen Netzwerken und wurde von manchen Nutzern als vermeintliche Bestätigung ausserirdischen Lebens gedeutet. Angesichts der Aufmerksamkeit meldete sich Obama später selbst zu Wort und relativierte seine Bemerkung in einem Instagram-Beitrag.
Er habe während seiner Präsidentschaft keinerlei Beweise dafür gesehen, dass Ausserirdische Kontakt zur Menschheit aufgenommen hätten, schrieb der 64-Jährige. Seine Antwort im Podcast sei im Rahmen einer Schnellfragerunde gefallen, in der er das Tempo habe mitgehen wollen. Gleichzeitig fügte er eine nüchterne Einordnung hinzu.
Keine Aliens auf Area 51
Statistisch betrachtet sei das Universum so gross, dass ausserirdisches Leben durchaus wahrscheinlich erscheine. Die enormen Distanzen zwischen Sonnensystemen machten jedoch einen Besuch auf der Erde äusserst unwahrscheinlich.
Auch die immer wieder erwähnte Militärbasis Area 51 in Nevada sei kein Ort, an dem ausserirdische Wesen versteckt würden. Die streng abgeschirmte Anlage existiert tatsächlich, wie der US-Auslandsgeheimdienst CIA im Jahr 2013 offiziell bestätigte.
Hinweise auf UFO-Abstürze oder geheim gehaltene Begegnungen mit Aliens gebe es jedoch nicht. Auf dem Gelände wurden in der Vergangenheit geheime Flugzeuge getestet, darunter das Aufklärungsflugzeug U-2 in den 1950er Jahren sowie später der Tarnkappenbomber B-2.