Sind Aliens real? Seine Antwort fliegt Obama nun um die Ohren Mit einem lockeren Satz im Podcast löst Barack Obama eine Welle von Alien-Spekulationen aus. Nun stellt der frühere US-Präsident klar, was er wirklich meinte. 16.02.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Barack Obama sorgte mit einer scherzhaften Antwort zu Aliens für Aufsehen.

In sozialen Medien wurde seine Aussage als Bestätigung ausserirdischen Lebens interpretiert.

Obama stellte später klar, dass er während seiner Amtszeit keinerlei Beweise für Kontakte mit Ausserirdischen gesehen habe. Mehr anzeigen

Ein kurzer Satz reichte aus, um im Internet eine neue Welle von UFO-Spekulationen auszulösen. Der frühere US-Präsident Barack Obama antwortete in einem Podcast auf die Frage, ob Aliens real seien, mit den Worten: «Sie sind real.» Er ergänzte jedoch sofort, dass er keine gesehen habe und diese auch nicht in Area 51 festgehalten würden.

Die Aussage verbreitete sich rasant in sozialen Netzwerken und wurde von manchen Nutzern als vermeintliche Bestätigung ausserirdischen Lebens gedeutet. Angesichts der Aufmerksamkeit meldete sich Obama später selbst zu Wort und relativierte seine Bemerkung in einem Instagram-Beitrag.

Barack Obamas Antwort sorgt für Aufsehen sda

Er habe während seiner Präsidentschaft keinerlei Beweise dafür gesehen, dass Ausserirdische Kontakt zur Menschheit aufgenommen hätten, schrieb der 64-Jährige. Seine Antwort im Podcast sei im Rahmen einer Schnellfragerunde gefallen, in der er das Tempo habe mitgehen wollen. Gleichzeitig fügte er eine nüchterne Einordnung hinzu.

Keine Aliens auf Area 51

Statistisch betrachtet sei das Universum so gross, dass ausserirdisches Leben durchaus wahrscheinlich erscheine. Die enormen Distanzen zwischen Sonnensystemen machten jedoch einen Besuch auf der Erde äusserst unwahrscheinlich.

Auch die immer wieder erwähnte Militärbasis Area 51 in Nevada sei kein Ort, an dem ausserirdische Wesen versteckt würden. Die streng abgeschirmte Anlage existiert tatsächlich, wie der US-Auslandsgeheimdienst CIA im Jahr 2013 offiziell bestätigte.

Mr. President, you cannot put the toothpaste back in the tube. https://t.co/nrkTFDKl6p — Ed. Condon (@canonlawyered) February 16, 2026

Hinweise auf UFO-Abstürze oder geheim gehaltene Begegnungen mit Aliens gebe es jedoch nicht. Auf dem Gelände wurden in der Vergangenheit geheime Flugzeuge getestet, darunter das Aufklärungsflugzeug U-2 in den 1950er Jahren sowie später der Tarnkappenbomber B-2.