Sind Aliens real? Seine Antwort fliegt Obama nun um die Ohren

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ex-Präsident in Podcast Sind Aliens real? Seine Antwort fliegt Obama nun um die Ohren

Sven Ziegler

16.2.2026

Sind Aliens real? Seine Antwort fliegt Obama nun um die Ohren

Sind Aliens real? Seine Antwort fliegt Obama nun um die Ohren

Mit einem lockeren Satz im Podcast löst Barack Obama eine Welle von Alien-Spekulationen aus. Nun stellt der frühere US-Präsident klar, was er wirklich meinte.

16.02.2026

Mit einem lockeren Satz im Podcast löst Barack Obama eine Welle von Alien-Spekulationen aus. Nun stellt der frühere US-Präsident klar, was er wirklich meinte.

Philipp Dahm

16.02.2026, 14:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Barack Obama sorgte mit einer scherzhaften Antwort zu Aliens für Aufsehen.
  • In sozialen Medien wurde seine Aussage als Bestätigung ausserirdischen Lebens interpretiert.
  • Obama stellte später klar, dass er während seiner Amtszeit keinerlei Beweise für Kontakte mit Ausserirdischen gesehen habe.
Mehr anzeigen

Ein kurzer Satz reichte aus, um im Internet eine neue Welle von UFO-Spekulationen auszulösen. Der frühere US-Präsident Barack Obama antwortete in einem Podcast auf die Frage, ob Aliens real seien, mit den Worten: «Sie sind real.» Er ergänzte jedoch sofort, dass er keine gesehen habe und diese auch nicht in Area 51 festgehalten würden.

Die Aussage verbreitete sich rasant in sozialen Netzwerken und wurde von manchen Nutzern als vermeintliche Bestätigung ausserirdischen Lebens gedeutet. Angesichts der Aufmerksamkeit meldete sich Obama später selbst zu Wort und relativierte seine Bemerkung in einem Instagram-Beitrag.

Barack Obamas Antwort sorgt für Aufsehen
Barack Obamas Antwort sorgt für Aufsehen
sda

Er habe während seiner Präsidentschaft keinerlei Beweise dafür gesehen, dass Ausserirdische Kontakt zur Menschheit aufgenommen hätten, schrieb der 64-Jährige. Seine Antwort im Podcast sei im Rahmen einer Schnellfragerunde gefallen, in der er das Tempo habe mitgehen wollen. Gleichzeitig fügte er eine nüchterne Einordnung hinzu.

Keine Aliens auf Area 51

Statistisch betrachtet sei das Universum so gross, dass ausserirdisches Leben durchaus wahrscheinlich erscheine. Die enormen Distanzen zwischen Sonnensystemen machten jedoch einen Besuch auf der Erde äusserst unwahrscheinlich.

Auch die immer wieder erwähnte Militärbasis Area 51 in Nevada sei kein Ort, an dem ausserirdische Wesen versteckt würden. Die streng abgeschirmte Anlage existiert tatsächlich, wie der US-Auslandsgeheimdienst CIA im Jahr 2013 offiziell bestätigte.

Hinweise auf UFO-Abstürze oder geheim gehaltene Begegnungen mit Aliens gebe es jedoch nicht. Auf dem Gelände wurden in der Vergangenheit geheime Flugzeuge getestet, darunter das Aufklärungsflugzeug U-2 in den 1950er Jahren sowie später der Tarnkappenbomber B-2.

Mehr internationale News

Ukraine. Selenskyj kündigt neue Treffen mit Partnern an

UkraineSelenskyj kündigt neue Treffen mit Partnern an

Ungarn. US-Aussenminister Rubio lobt Orbans enges Verhältnis zu Trump

UngarnUS-Aussenminister Rubio lobt Orbans enges Verhältnis zu Trump

Putin als treibende Kraft. Hillary Clinton spricht eine deutliche Warnung an Europa aus

Putin als treibende KraftHillary Clinton spricht eine deutliche Warnung an Europa aus

Meistgelesen

McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz
Hillary Clinton spricht eine deutliche Warnung an Europa aus
SRF-Duo plaudert Baby-News bei Olympiasieger Meillard aus
Meillard holt Olympia-Sieg im Slalom! Drama um McGrath
Dario Cologna: «Franjo braucht sicher noch vier Jahre, um mich einzuholen»