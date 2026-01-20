Trump attackiert Briten wegen Rückgabe der Chagos-Inseln

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ein Akt grosser Dummheit» Trump attackiert Briten wegen Rückgabe der Chagos-Inseln

dpa

20.1.2026 - 22:37

Donald Trump ist wütend auf Grossbritannien.
Donald Trump ist wütend auf Grossbritannien.
Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump hat die britische Entscheidung zur Rückgabe der Chagos-Inseln an Mauritius scharf kritisiert – obwohl er sie einst selbst unterstützte. Seine Rhetorik zeigt: Der geopolitische Druck im Indischen Ozean nimmt zu.

DPA

20.01.2026, 22:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Trump kritisiert Grossbritannien scharf für die geplante Rückgabe der Chagos-Inseln an Mauritius, obwohl die USA den Deal zuvor unterstützt hatten.
  • Trump ignoriert in seiner Kritik die vertraglich gesicherte Ausnahmeregelung für die strategisch wichtige Militärinsel Diego Garcia, die weiterhin unter britischer Kontrolle bleibt.
  • Die britisch-amerikanischen Beziehungen zeigen Risse, doch US-Parlamentspräsident Johnson bemüht sich, Trumps Aussagen diplomatisch abzufedern und die Partnerschaft zu stärken.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump wirft London «grosse Dummheit» vor – wegen einer Vereinbarung, die er mal gut fand. Was steckt hinter der Entscheidung rund um die Chagos-Inseln?

Inmitten der Grönland-Krise hat US-Präsident Donald Trump Nato-Partner Grossbritannien für eine strategische Entscheidung im Indischen Ozean attackiert. Die nach langen Verhandlung vereinbarte Rückgabe der Chagos-Inseln an Mauritius sei «ein Akt grosser Dummheit», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Zudem sei es «ein weiterer» Grund, warum Grönland an die USA übergeben werden müssen.

Die Briten hatten die Chagos-Entscheidung im Mai 2025 bekanntgegeben. Für die für Trump entscheidende Insel Diego Garcia, auf der ein gemeinsam von Grossbritannien und den USA genutzter Militärstützpunkt liegt, gilt allerdings eine Ausnahme. Die Insel soll trotz der Souveränität Mauritius' noch mindestens 99 Jahre unter britischer Kontrolle bleiben. Dafür zahlen die Briten eine Milliardensumme.

Kehrtwende bei Trump

Die US-Regierung hatte den Deal im vergangenen Jahr ausdrücklich begrüsst – dem britische Premier Keir Starmer zufolge auch Trump persönlich. US-Aussenminister Marco Rubio sagte damals, Trump habe seine «Unterstützung für diese monumentale Errungenschaft» zum Ausdruck gebracht.

Jetzt schrieb der US-Präsident bei Truth Social ohne den Kontext des Pachtvertrages, Grossbritannien plane, die Insel Diego Garcia an Mauritius abzugeben. Es gebe «keinen Zweifel» daran, dass China und Russland diesen «Akt der totalen Schwäche» bemerkt hätten. Eine mutmassliche Bedrohung durch diese beiden Staaten führt der US-Präsident als Hauptgrund dafür an, dass die USA das zum Königreich Dänemark gehörende Grönland besitzen müssten.

US-Parlamentspräsident Johnson will Wogen glätten

Die Chagos-Inseln liegen mitten im Indischen Ozean. Starmer hatte die Lage des Militärstützpunkts als von «grösster Bedeutung für Grossbritannien» bezeichnet. Der Stützpunkt sei einer der wichtigsten Beiträge, die das Land in der Sicherheitspartnerschaft mit den USA mache. In Grossbritannien wird Trumps jüngste Kritik auch als Zeichen sich deutlich verschlechternder Beziehungen zwischen dem US-Präsidenten und dem britischen Premier gewertet.

Dem versuchte der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, Mike Johnson, bei einer Rede im britischen Parlament entgegenzuwirken. Er habe gestern lange mit Trump gesprochen und diesem angekündigt, die Wogen zu glätten, so Johnson in der Ansprache vor Parlamentariern beider Kammern in London. «Wir waren immer in der Lage, unsere Differenzen ruhig und freundschaftlich beizulegen. Das werden wir auch weiterhin tun und ich möchte Ihnen versichern, dass dies weiterhin der Fall ist», sagte Johnson.

Meistgelesen

Behörden waren seit 2018 über Verstösse in Bar informiert +++ Hinweise auf Fluchtversuch der Morettis aufgetaucht
Trump attackiert Briten wegen Rückgabe der Chagos-Inseln
Polarlichter leuchten wieder über der Schweiz
Trump: Nato wäre ohne mich «im Aschehaufen der Geschichte» +++ Newsom nennt Europas Regierungschefs «erbärmlich»
600’000 Menschen haben Kiew binnen 10 Tagen verlassen +++ Tschernobyl wieder ans Netz genommen

Videos aus dem Ressort

So sieht die neue Kabine im A350 von Edelweiss aus

So sieht die neue Kabine im A350 von Edelweiss aus

Am Dienstag präsentiert die Airline die Kabine für ihre Langstreckenflotte. Es soll mehr Beinfreiheit geben, Internet von Starlink und Privatsphäre für Reisende in der Business Suite.

20.01.2026

Glaube oder Kalkül? Lukaschenko und Putin – wie das orthodoxe Dreikönigsfest zur Propaganda-Show wird

Glaube oder Kalkül? Lukaschenko und Putin – wie das orthodoxe Dreikönigsfest zur Propaganda-Show wird

Wenn Autokraten ins Eis steigen, geht es selten um Glauben, sondern um Macht. Religiöse Rituale werden zur politischen Bühne – kalt, kalkuliert und wirkungsvoll inszeniert.

20.01.2026

200 Prozent auf Champagner: Trump droht Frankreich mit Zöllen – wegen Absage an seinen «Friedensrat»

200 Prozent auf Champagner: Trump droht Frankreich mit Zöllen – wegen Absage an seinen «Friedensrat»

Donald Trump will ein neues internationales Gremium zur Konfliktlösung etablieren – mit sich selbst an der Spitze. Frankreich lehnt die Teilnahme ab, worauf Trump mit massiven Strafzöllen droht.

20.01.2026

So sieht die neue Kabine im A350 von Edelweiss aus

So sieht die neue Kabine im A350 von Edelweiss aus

Glaube oder Kalkül? Lukaschenko und Putin – wie das orthodoxe Dreikönigsfest zur Propaganda-Show wird

Glaube oder Kalkül? Lukaschenko und Putin – wie das orthodoxe Dreikönigsfest zur Propaganda-Show wird

200 Prozent auf Champagner: Trump droht Frankreich mit Zöllen – wegen Absage an seinen «Friedensrat»

200 Prozent auf Champagner: Trump droht Frankreich mit Zöllen – wegen Absage an seinen «Friedensrat»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Kundgebung. In Bern protestieren rund 200 gegen das iranische Regime

KundgebungIn Bern protestieren rund 200 gegen das iranische Regime

Polizei veröffentlicht Foto. Vermisster Noah (8) soll bei seiner Mutter sein – Suche geht weiter

Polizei veröffentlicht FotoVermisster Noah (8) soll bei seiner Mutter sein – Suche geht weiter

Verteidigung. 57'000 Unterschriften gegen höhere Zugangshürden zum Zivildienst

Verteidigung57'000 Unterschriften gegen höhere Zugangshürden zum Zivildienst