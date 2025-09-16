  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mehr als Verdampfer Bastler macht Webserver aus Einweg-E-Zigarette

Petar Marjanović

16.9.2025

Die Einweg-Elektrozigaretten können deutlich mehr als man denkt.
Die Einweg-Elektrozigaretten können deutlich mehr als man denkt.
EPA

Ein Bastler hat gezeigt, dass eine Einweg-E-Zigarette mehr kann als nur Dampf: Er hat daraus einen Mini-Computer gebaut, mit dem eine kleine Internetseite ins Netz gestellt wird.

Petar Marjanović

16.09.2025, 20:42

16.09.2025, 20:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der rumänische Ingenieur Bogdan Ionescu hat eine Einweg-E-Zigarette zu einem Webserver umgebaut.
  • Der darin verbaute Mikrocontroller hatte zwar keine grosse Leistung, reicht aber aus, um eine kleine Website im Internet anbieten zu können.
  • Wegen der vielen Zugriffe ist der «VapeServer» allerdings oft überlastet und zeigt eine Fehlermeldung.
Mehr anzeigen

Weisst du, was in einer Einweg-E-Zigarette steckt? Normalerweise: ein kleiner Heizdraht, ein Tank mit Flüssigkeit und ein bisschen Elektronik. Ist die Zigarette leer, landet sie meist im Abfall – samt Elektronik.

Doch genau diese Technik hat es in sich. Der rumänische Ingenieur Bogdan Ionescu wollte herausfinden, was sie wirklich kann. Beim Zerlegen entdeckte er eine Platine mit einem Mikrochip. Dieser reguliert zwar die Hitze, lässt sich aber zu weit mehr nutzen.

Also stellte sich Ionescu eine verrückte Frage: Lässt sich mit der Elektronik einer E-Zigarette sogar eine komplette Website betreiben?

So sieht die Elektronik der Einweg-E-Zigarette aus.
So sieht die Elektronik der Einweg-E-Zigarette aus.
Bogdan Ionescu

Die verblüffende Antwort: Ja. Um das möglich zu machen, musste er allerdings einige Tricks anwenden. Der eingebaute Prozessor lief lediglich mit 24 Megahertz. Zum Vergleich: Moderne Heimcomputer sind mehr als hundertmal schneller.

Auch beim Speicher waren die Grenzen eng gesetzt: Die Platine verfügte gerade einmal über 24 Kilobytes festen und 3 Kilobytes flüchtigen Speicher. Das ist äusserst wenig: Speichert man mit Word den Text «Hallo.» ab, beansprucht die Datei bereits rund 12 Kilobytes.

Website oft überlastet

Das Ergebnis: Die E-Zigarette konnte mit einem Modem tatsächlich eine Website bereitstellen – brauchte dafür jedoch bis zu 20 Sekunden. Durch zusätzliche Optimierungen gelang es Ionescu, die Wartezeit auf 160 Millisekunden zu reduzieren.

Sein Experiment beschrieb er in einem Blogbeitrag. Diesen kopierte er auch auf seine umgebaute E-Zigarette, die nun über die Webadresse ewaste.fka.wtf erreicht werden kann.

Dumm nur: Wer heute die Webadresse im Browser eingibt, landet wohl auf einer Fehlerseite. Denn über Ionescus irrwitziges Experiment berichteten zahlreiche Hacker-Portale, worauf die vielen Zugriffe den kleinen Webserver rasch überlasteten.

Video aus dem Ressort

Kippen als «Giftmüll»: Umweltaktivisten häufen 650'000 Zigarettenstummel auf

Kippen als «Giftmüll»: Umweltaktivisten häufen 650'000 Zigarettenstummel auf

Zigarettenkippen als Ursache für Umweltverschmutzung: Auf dieses wenig beachtete Problem weisen Aktivisten in Portugals Hauptstadt Lissabon hin. Dafür haben sie einen ganzen Berg aus ausgerauchten Zigaretten angehäuft.

24.04.2023

Meistgelesen

Diese Pilgerstadt in Spanien wird von Touristen überrannt
Mit einem einzigen Bild werden WhatsApp-Nutzer ausspioniert
Journalisten enttarnen Marsalek als russischen Spion
Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast
Staatsanwalt beantragt Todesstrafe für mutmasslichen Kirk-Attentäter