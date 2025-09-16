Die Einweg-Elektrozigaretten können deutlich mehr als man denkt. EPA

Ein Bastler hat gezeigt, dass eine Einweg-E-Zigarette mehr kann als nur Dampf: Er hat daraus einen Mini-Computer gebaut, mit dem eine kleine Internetseite ins Netz gestellt wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der rumänische Ingenieur Bogdan Ionescu hat eine Einweg-E-Zigarette zu einem Webserver umgebaut.

Der darin verbaute Mikrocontroller hatte zwar keine grosse Leistung, reicht aber aus, um eine kleine Website im Internet anbieten zu können.

Wegen der vielen Zugriffe ist der «VapeServer» allerdings oft überlastet und zeigt eine Fehlermeldung. Mehr anzeigen

Weisst du, was in einer Einweg-E-Zigarette steckt? Normalerweise: ein kleiner Heizdraht, ein Tank mit Flüssigkeit und ein bisschen Elektronik. Ist die Zigarette leer, landet sie meist im Abfall – samt Elektronik.

Doch genau diese Technik hat es in sich. Der rumänische Ingenieur Bogdan Ionescu wollte herausfinden, was sie wirklich kann. Beim Zerlegen entdeckte er eine Platine mit einem Mikrochip. Dieser reguliert zwar die Hitze, lässt sich aber zu weit mehr nutzen.

Also stellte sich Ionescu eine verrückte Frage: Lässt sich mit der Elektronik einer E-Zigarette sogar eine komplette Website betreiben?

So sieht die Elektronik der Einweg-E-Zigarette aus. Bogdan Ionescu

Die verblüffende Antwort: Ja. Um das möglich zu machen, musste er allerdings einige Tricks anwenden. Der eingebaute Prozessor lief lediglich mit 24 Megahertz. Zum Vergleich: Moderne Heimcomputer sind mehr als hundertmal schneller.

Auch beim Speicher waren die Grenzen eng gesetzt: Die Platine verfügte gerade einmal über 24 Kilobytes festen und 3 Kilobytes flüchtigen Speicher. Das ist äusserst wenig: Speichert man mit Word den Text «Hallo.» ab, beansprucht die Datei bereits rund 12 Kilobytes.

Website oft überlastet

Das Ergebnis: Die E-Zigarette konnte mit einem Modem tatsächlich eine Website bereitstellen – brauchte dafür jedoch bis zu 20 Sekunden. Durch zusätzliche Optimierungen gelang es Ionescu, die Wartezeit auf 160 Millisekunden zu reduzieren.

Sein Experiment beschrieb er in einem Blogbeitrag. Diesen kopierte er auch auf seine umgebaute E-Zigarette, die nun über die Webadresse ewaste.fka.wtf erreicht werden kann.

Dumm nur: Wer heute die Webadresse im Browser eingibt, landet wohl auf einer Fehlerseite. Denn über Ionescus irrwitziges Experiment berichteten zahlreiche Hacker-Portale, worauf die vielen Zugriffe den kleinen Webserver rasch überlasteten.

