Petar Marjanović

1.2.2026

Batman gegen ICE: Anonymer «Superheld» redet US-Politikern ins Gewissen  ﻿ ﻿ ﻿ Im Batman-Kostüm hat ein Redner den Stadtrat von Santa Clara mit wütenden Worten konfrontiert. Kurz vor dem Super Bowl forderte er die Stadt auf, sich klar gegen Einsätze

Im Batman-Kostüm hat ein Redner den Stadtrat von Santa Clara mit wütenden Worten konfrontiert. Kurz vor dem Super Bowl forderte er die Stadt auf, sich klar gegen Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE zu stellen.

01.02.2026, 11:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann im Batman-Kostüm hat den Stadtrat von Santa Clara während einer Sitzung scharf kritisiert und entschlossenes Vorgehen gegen den erwarteten Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE rund um den Super Bowl gefordert.
  • Er warf der Stadt Untätigkeit vor und verlangte schriftliche Zusicherungen, dass keine städtischen Ressourcen für Bundesbehörden eingesetzt würden.
  • Die Stadt kündigte an, das Thema an der nächsten Stadtratssitzung erneut zu beraten.
Mehr anzeigen

Ein Mann im Batman-Kostüm hat am Dienstagabend den Stadtrat von Santa Clara scharf angegangen. Während der öffentlichen Wortmeldungen forderte er die Stadt auf, sich klar gegen den erwarteten Einsatz der US-Einwanderungsbehörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) rund um den Super Bowl zu positionieren. Santa Clara ist am kommenden Sonntag Austragungsort des Super Bowl LX im Levi’s Stadium.

Wie der US-Sender KTVU berichtet, sprach der Mann den Rat in dramatischer Form an: Er warf der Stadt Untätigkeit vor und verlangte, sie müsse schriftlich festhalten, dass keine städtischen Ressourcen für ICE-Einsätze zur Verfügung gestellt würden. Der Redner stellte sich lediglich als «Batman» vor und nutzte seine dreiminütige Redezeit vollständig aus. Dabei bediente er sich mehrfach einer derben Sprache.

Die Stadt habe Monate Zeit gehabt, sich auf die Situation vorzubereiten, sagte der Mann. Die angekündigten oder erwarteten Aktivitäten von ICE bezeichnete er als gefährlich und tödlich. Er forderte die Ratsmitglieder auf, Verantwortung zu übernehmen und die Bevölkerung vor dem Vorgehen von Bundesbehörden zu schützen. Bereits zu Beginn seiner Rede griff «Batman» zur derben Sprache und fragte den Stadtrat: «What the fuck are we doing here?» – sinngemäss übersetzbar mit: Was zur Hölle machen wir hier eigentlich?

«What the fuck are we doing here?»

Was zur Hölle machen wir hier? Ernsthaft, ihr hattet Monate Zeit, euch auf dieses bevorstehende Ereignis vorzubereiten. Es ist mir scheissegal, ob das hier ausserhalb der Etikette ist. In diesem Land sterben jeden einzelnen Tag Menschen auf unseren Strassen, weil wir dieser Bundesregierung erlauben, über euch hinwegzutrampeln. 

Weiter verwies «Batman» auf jüngste tödliche Einsätze von Bundesbehörden in Minneapolis. Er warnte vor Hunderten maskierter Männer, die nach Santa Clara kommen könnten, und verlangte erneut, die Stadt dürfe ICE in keiner Form unterstützen.

«Ich will nicht, dass ihr euch zurücklehnt und zuschaut. Ich will, dass ihr verdammt noch mal etwas unternehmt.»

Die Stadt Santa Clara kündigte an, das Thema an der nächsten Stadtratssitzung vom 3. Februar erneut zu behandeln. Eine Sprecherin sagte gegenüber KTVU, es werde Gelegenheit für Diskussionen und mögliche Beschlüsse geben. Polizeichef Cory Morgan betonte ebenfalls gegenüber dem Sender, die lokale Polizei konzentriere sich auf die öffentliche Sicherheit und werde nicht über Aktivitäten von Bundesbehörden spekulieren.

Batman gegen ICE: Anonymer «Superheld» redet US-Politikern ins Gewissen