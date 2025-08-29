Bauarbeiter haben einen Koffer mit einer Leiche gefunden. (Symbolbild) sda

In Filderstadt bei Stuttgart ist ein grausiger Fund gemacht worden: Mitarbeiter eines Bauhofs entdeckten in einem Koffer eine stark verweste Leiche. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingesetzt.

Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Filderstadt wurde eine Leiche in einem Koffer an einem Bachlauf entdeckt.

Mitarbeiter eines Bauhofs öffneten den Koffer wegen starken Geruchs.

Eine 44-köpfige Sonderkommission ermittelt, die Hintergründe sind unklar. Mehr anzeigen

Ein ungewöhnlicher Fund sorgt in Baden-Württemberg für Aufsehen: Mitarbeiter eines Bauhofs stiessen am Donnerstag in Filderstadt bei Stuttgart auf einen Koffer, der in einem Bachlauf in einem Wohngebiet nahe eines Spielplatzes lag. Aufgrund des starken Geruchs öffneten sie den Koffer – und fanden darin eine stark verweste, teils bereits skelettierte Leiche.

Wie die Polizei Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag mitteilten, ist die Identität der Person bislang unklar. Eine Obduktion soll nähere Erkenntnisse zu Geschlecht, Alter, Todesursache und Todeszeitpunkt liefern.

Zur Aufklärung der Hintergründe hat die Kriminalpolizei in Esslingen eine 44-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.