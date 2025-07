Bauer stellt Bezahlschranke an beliebtem Wanderweg auf

Leider, leider wird es immer schlimmer mit dem "Geldmachen". Polizei mit Stahlblechkasten, öffentliche Toiletten mit Zutrittsgebühr etc. etc. Ich habe viel Verständnis, dass Aufwand entschädigt werden müsste, jedoch liegt das Problem grösstenteils bei den Menschen der Consumergesellschaft. Wo führt das hin? Immer weniger Selbstverantwortung? USA als grosses Beispiel, wo jeder mit $ in den Augen herumlauft?

RambaZa