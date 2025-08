Bauern besprühen Camper mit Gülle – Video zeigt irre Szene In Frankreich eskaliert ein Streit zwischen Landwirten und illegalen Campern: Weil die Polizei nicht einschritt, griffen Bauern selbst zur Gülle – und besprühten die ungebetenen Gäste mit Mist. 06.08.2025

In Frankreich eskaliert ein Streit zwischen Landwirten und illegalen Campern: Weil die Polizei nicht einschritt, griffen Bauern selbst zur Gülle – und besprühten die ungebetenen Gäste mit Mist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Französische Bauern vertrieben unerwünschte Camper mit Gülle von einem Feld.

Die Polizei griff trotz Bitte der Landwirte nicht ein.

Der Vorfall sorgt online für Aufsehen – auch wegen dramatischer Videoaufnahmen. Mehr anzeigen

Wenn der Staat nicht hilft, hilft Gülle – und zwar in grossen Mengen. In Frankreich haben Landwirte mit einer ungewöhnlich drastischen Methode für Ordnung auf ihrem Feld gesorgt: Weil sich mehrere Camper ohne Erlaubnis auf einer Wiese niederliessen, rückten die Bauern mit Traktoren und Güllefässern an.

Wie der Fotograf Loic Madre gegenüber der «Daily Mail» berichtete, hatten sich Anfang Juli mehrere Wohnwagen auf einer landwirtschaftlich genutzten Wiese niedergelassen. Die Fläche sollte bald geerntet werden, auch das Gras sei für Tierfutter bestimmt gewesen. Verhandlungen mit den Campern verliefen jedoch im Sand, Unterstützung durch die Polizei blieb aus.

Die Landwirte griffen selbst ein

Sie bestiegen ihre Traktoren, fuhren im Kreis um die Fahrzeuge der Reisenden – und versprühten dabei flüssigen Mist. In einem auf YouTube veröffentlichten Video sind Menschen zu sehen, die versuchen, die Traktoren zu stoppen, sich sogar daran festhalten – und dabei dennoch mit Gülle überschüttet werden.

Laut Madre verliessen die Camper das Gelände nach einigen Tagen. Die Wiese sei danach allerdings «stark beschädigt» gewesen.

Die Aktion ging viral und sorgte in sozialen Netzwerken für Diskussionen: Während manche die Bauern für ihr Vorgehen kritisieren, sehen andere darin eine legitime Reaktion auf behördliches Versagen.