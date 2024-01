Israel beschiesst nach eigenen Angaben Ziele im Libanon

Die israelische Armee hat am Dienstag Videos veröffentlicht, die nach eigenen Angaben Angriffe auf die Hisbollah im Libanon zeigen. In einer Mitteilung auf Telegram erklärte die israelische Armee, Kampfjets hätten Infrastrukturen getroffen, in den die Hisbollah operiert habe. Die schwer bewaffnete Hisbollah-Gruppe ist mit der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas verbündet und liefert sich seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober fast täglich einen Schusswechsel mit Israel an der Südgrenze des Libanon. Der stellvertretende Hamas-Chef Saleh al-Aruri war am Dienstag bei einem Drohnen-Angriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet worden. Die Hamas und die Regierung des Libanons sprachen von einem israelischen Verbrechen und dem Versuch, den Libanon mit in den Krieg zu ziehen. Der tödliche Anschlag werde nicht ohne Folgen bleiben kündigte die Hisbollah an. Die israelische Armee teilte mit, das Militär sei in sehr hoher Alarmbereitschaft, um auf mögliche Racheakte zu reagieren. Bei dem Drohnen-Angriff waren nach Angaben der Hamas auch zwei Kommandeure der Kassam-Brigaden getötet worden. Die Palästinenser im besetzten Westjordanland und Jerusalem riefen nach dem Tod von al-Aruri einen Generalstreik aus. Geschäfte und öffentliche Einrichtungen, einschliesslich der Schulen, blieben geschlossen.

