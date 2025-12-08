Auf Kreta kommt es seit Tagen zu Bauernprotesten. Keystone

Bauernproteste auf Kreta haben den Flughafen von Heraklion zeitweise lahmgelegt. Was hinter den Forderungen der Demonstrierenden steckt und wie Touristen betroffen sind.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bauernproteste auf Kreta führten zur vorübergehenden Schliessung des Flughafens Heraklion.

Die Proteste richten sich gegen hohe Produktionskosten und fehlende Subventionen.

Landesweit blockierten Bauern Strassen, Grenzübergänge und Behörden. Mehr anzeigen

Andauernde Bauernproteste auf Kreta haben heute zur vorübergehenden Schliessung des Flughafens von Heraklion geführt.

Hunderte Demonstrierende durchbrachen nach Angaben aus Polizeikreisen eine Absperrung und gelangten auf das Rollfeld des Flughafens «Nikos Kazantzakis».

Der Flugbetrieb wurde daraufhin vollständig eingestellt, wie der griechische Rundfunk berichtete. Touristen sind jedoch kaum von den Ereignissen betroffen, weil es um diese Jahreszeit wenige Charterflüge gibt.

Heraklion Airport has been shut down as farmers entered the runway after clashes broke out involving stone-throwing and tear gas on Monday. Later, a large group of farmers managed to get onto the airport runway, with the airport issuing a NOTAM announcing its closure. #Crete pic.twitter.com/TO6y1H1kAq — Daphne Tolis (@daphnetoli) December 8, 2025

Bauern fordern Entlastung von hohen Produktionskosten

Die Bauern protestieren seit Tagen landesweit gegen hohe Produktionskosten sowie ausbleibende Subventionen und fordern staatliche Unterstützung. Auch am Flughafen von Chania im Westen Kretas kam es zu Ausschreitungen. Demonstrierende blockierten Zufahrten und warfen Steine, während die Polizei Tränengas einsetzte. Ein Polizeifahrzeug wurde umgestürzt, mindestens ein Beamter wurde verletzt.

Nach Angaben der Organisatoren wollen die Bauern in Heraklion mindestens bis zum späten Nachmittag auf dem Gelände bleiben und dann über ihr weiteres Vorgehen beraten. In mehreren Regionen Griechenlands wurden zudem Strassen, Grenzübergänge und Behörden blockiert. Die Lage blieb vielerorts angespannt.