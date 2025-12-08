Andauernde Bauernproteste auf Kreta haben heute zur vorübergehenden Schliessung des Flughafens von Heraklion geführt.
Hunderte Demonstrierende durchbrachen nach Angaben aus Polizeikreisen eine Absperrung und gelangten auf das Rollfeld des Flughafens «Nikos Kazantzakis».
Der Flugbetrieb wurde daraufhin vollständig eingestellt, wie der griechische Rundfunk berichtete. Touristen sind jedoch kaum von den Ereignissen betroffen, weil es um diese Jahreszeit wenige Charterflüge gibt.
Heraklion Airport has been shut down as farmers entered the runway after clashes broke out involving stone-throwing and tear gas on Monday. Later, a large group of farmers managed to get onto the airport runway, with the airport issuing a NOTAM announcing its closure. #Cretepic.twitter.com/TO6y1H1kAq
Bauern fordern Entlastung von hohen Produktionskosten
Die Bauern protestieren seit Tagen landesweit gegen hohe Produktionskosten sowie ausbleibende Subventionen und fordern staatliche Unterstützung. Auch am Flughafen von Chania im Westen Kretas kam es zu Ausschreitungen. Demonstrierende blockierten Zufahrten und warfen Steine, während die Polizei Tränengas einsetzte. Ein Polizeifahrzeug wurde umgestürzt, mindestens ein Beamter wurde verletzt.
Nach Angaben der Organisatoren wollen die Bauern in Heraklion mindestens bis zum späten Nachmittag auf dem Gelände bleiben und dann über ihr weiteres Vorgehen beraten. In mehreren Regionen Griechenlands wurden zudem Strassen, Grenzübergänge und Behörden blockiert. Die Lage blieb vielerorts angespannt.
SRG-Befürworter warnen vor Lauberhorn-Verschwinden – und rudern gleich zurück
Ein breites Parteienbündnis stellt sich gegen die SRG-Initiative – aus Sorge, dass eine halbierte SRG die Schweiz schlechter informieren und die Demokratie schwächen würde.
08.12.2025
Er hat nichts dazu gelernt: Pelikan muss geschluckte Taube ausspucken
Dieser Pelikan ist ein Wiederholungstäter: Nicht zum ersten Mal schnappt er nach einer Taube. Im Video siehst du, wie der Zoowärter ihn zwingt, den Vogel wieder auszuspucken.
13.09.2024
«Ganz ruhig, alles wird gut» – Rehe rutschen in die Falle – Fischer retten sie vom gefrorenen See
Bei ihrer Wanderung geraten Dutzende Rehe in Sibirien auf spiegelglattes Eis – bewegungsunfähig und dem Tod nah. Fischer bringen die Tiere mit Schlitten und blossen Händen in Sicherheit. Die Rettung im Video.
05.12.2025
SRG-Befürworter warnen vor Lauberhorn-Verschwinden – und rudern gleich zurück
Er hat nichts dazu gelernt: Pelikan muss geschluckte Taube ausspucken
«Ganz ruhig, alles wird gut» – Rehe rutschen in die Falle – Fischer retten sie vom gefrorenen See