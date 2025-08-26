  1. Privatkunden
Gut gemeinte Tat wird teuer Baum gefällt – zehn Jahre später muss Frau 128'000 Franken Strafe zahlen

Sven Ziegler

26.8.2025

Bäume einfach fällen, geht nicht. (Symbolbild)
Bäume einfach fällen, geht nicht. (Symbolbild)
Bild: sda

Eine Hausbesitzerin in Wales wurde zu einer enormen Geldstrafe verurteilt, weil sie vor mehr als zehn Jahren einen geschützten Baum fällen liess. 

Redaktion blue News

26.08.2025, 23:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frau in Südwales fällte ohne Genehmigung eine hundertjährige Linde.
  • Erst Jahre später wurde der Verstoss entdeckt – nun folgte ein Urteil.
  • Auch in der Schweiz sind für geschützte Bäume hohe Strafen möglich.
Mehr anzeigen

Claire R., eine Hausbesitzerin in Südwales, liess Anfang der 2010er-Jahre einen alten Lindenbaum in ihrem Garten fällen. Wie Wales Online berichtet, geschah dies nach mehreren Grasbränden im Hinterhof der Siedlung – die Frau fürchtete, der Baum könnte eine Gefahr darstellen. An seiner Stelle wurde sogar ein neuer Baum gepflanzt.

Mehr als zehn Jahre lang schien die Aktion keine Folgen zu haben. Erst als ein Ökologe die Überreste des gefällten Baums entdeckte, kam der Fall ans Licht. Der Stadtrat von Newport erhob daraufhin Anklage: Das Fällen eines geschützten Baums ohne ausdrückliche Genehmigung ist in Grossbritannien strafbar – selbst wenn sich der Baum auf Privatgrund befindet.

Ein Gericht verurteilte die Frau nun zu einer Strafe von 116'000 Pfund, umgerechnet rund 128'600 Franken. Hintergrund ist eine kommunale Verordnung, die das Fällen, Beschneiden oder Beschädigen geschützter Bäume verbietet.

Auch in der Schweiz strafbar

Auch in der Schweiz ist die Rechtslage klar: Bäume dürfen grundsätzlich nur gefällt werden, wenn keine kommunale oder kantonale Baumschutzverordnung greift. Viele Städte und Gemeinden schreiben für ältere oder bestimmte Baumarten eine Bewilligungspflicht vor.

Zudem verbietet das eidgenössische Natur- und Heimatschutzgesetz Eingriffe, wenn Bäume geschützte Tierarten beherbergen – etwa während der Brutzeit von Vögeln. Wer sich nicht daran hält, riskiert Bussen in teils fünfstelliger Höhe.

