Im US-Bundesstaat Ohio haben Behörden 16 Kinder in einem Wohnhaus unter massiv vernachlässigten Umständen entdeckt. Vier Erwachsene wurden festgenommen.

Darum geht’s In Ohio wurden 16 Kinder in einem Haus unter schockierenden Bedingungen gefunden.

Mehrere waren schwer verletzt, zwei mussten per Helikopter ins Spital.

Vier Erwachsene wurden wegen Kindesgefährdung festgenommen.

In einem Wohnhaus im kleinen Ort Hamden im US-Bundesstaat Ohio wurden vier Erwachsene festgenommen. Der Grund dafür: Man fand 16 Kinder unter schwer vernachlässigten Bedingungen, wie die CNN schreibt.

Ermittler des Ohio Bureau of Investigation und des örtlichen Sheriffbüros hatten das Haus am Dienstag durchsucht. Dabei stiessen sie auf Kinder im Alter von eineinhalb bis 18 Jahren, die laut Behörden in «erschreckenden» und «unvorstellbaren» Zuständen lebten.

Mehrere Kinder benötigten dringend medizinische Hilfe, zwei von ihnen mussten aufgrund schwerer Verletzungen per Helikopter in spezialisierte Traumazentren gebracht werden, so CNN weiter.

Four people have been charged with child endangerment after 16 children were removed from a home in Ohio where officials say they were living in "deplorable conditions." pic.twitter.com/3rdUfj9eC4 — ABC News (@ABC) July 2, 2026

Vier erwachsene Personen mit identischem Nachnamen wurden festgenommen. Ihnen wird Kindesgefährdung zweiten Grades vorgeworfen, ein Verbrechenstatbestand, der «schwere körperliche Schäden» umfasst, wie Staatsanwalt William Archer erklärte. Eine formelle Anklage und die Zuweisung von Pflichtverteidigern standen zunächst noch aus.

Generalstaatsanwalt schockiert

Nach Angaben der Behörden ist unklar, ob die Kinder miteinander verwandt sind. Hinweise auf Menschenhandel gebe es jedoch nicht. Die Erwachsenen stammten offenbar nicht aus der Region und seien mutmasslich unterwegs gewesen.

Ohios Generalstaatsanwalt Andy Wilson sprach von dem schlimmsten Fall, den er in seiner gesamten Laufbahn gesehen habe. Die Zustände bezeichnete er als «reines Böse». Die Ermittlungen dauern an, während die vier Beschuldigten am Mittwoch vor Gericht erscheinen sollen.

Hamden liegt rund 100 Kilometer südöstlich von Columbus und hat weniger als 1000 Einwohner.