Über dem Gebäudekomplex einer Synagoge bei Detroit stieg Rauch auf. Lokale Medien berichten, ein bewaffneter Angreifer sei mit einem Auto in die Synagoge gerast.

Ein bewaffneter Mann fährt mit einem Auto auf das Gelände einer Synagoge bei Detroit und liefert sich dort einen Schusswechsel mit Sicherheitskräften. Einsatzkräfte riegeln das Gebiet ab, auch das FBI ist vor Ort. Laut US-Medien kommt der Angreifer ums Leben.

Ein bewaffneter Angreifer hat sich auf dem Gelände einer Synagoge bei Detroit im US-Bundesstaat Michigan einen Schusswechsel mit Sicherheitskräften geliefert. Der Polizeichef von Oakland County, Michael Bouchard, sagte am Donnerstag dem Sender CNN, es gebe offenbar keine Verletzten, ausser womöglich den Schützen. Laut US-Medien kam der Angreifer offenbar ums Leben.

Fernsehbilder zeigten ein massives Aufgebot von Sicherheitskräften in der Umgebung der Synagoge in dem Vorort West Bloomfield von Detroit. Über dem Gebäudekomplex stieg Rauch auf. Lokale Medien berichteten, der Angreifer sei mit einem Auto in die Synagoge gerast.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen gezielten Angriff mit einem Fahrzeug gehandelt haben, berichtete der Sender ABC News unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertraute Quellen. Zudem entdeckten Einsatzkräfte im Auto des Täters eine grössere Menge Sprengstoff, wie CNN meldete.

Polizeibeamte stehen vor der Synagoge in West Bloomfield. Keystone/AP/Corey Williams

FBI-Chef Kash Patel schrieb im Kurzbotschaftendienst X, die Bundespolizei sei vor Ort im Einsatz. Der jüdische Verband von Detroit rief Mitglieder auf, dem Gelände fernzubleiben.

Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, verurteilte den Angriff auf die Synagoge namens Temple Israel. «Die jüdische Gemeinde von Michigan sollte in Frieden leben und ihren Glauben ausüben können», sagte sie.

