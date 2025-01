Der Cybertruck explodierte unmittelbar vor dem Eingang des Trump-Hotels. Bild: Sam Morris/Las Vegas Review-Journal/AP/dpa

Der bei der Explosion eines Cybertrucks vor einem Trump-Hotel in Las Vegas getötete Mann war ein US-Soldat. Der Mann hat im aktiven Dienst der US-Armee gestanden.

Der vor dem Hotel des gewählten US-Präsidenten Donald Trump in Las Vegas getötete Mann war nach Angaben von Ermittlern US-Soldat.

Der Mann hat im aktiven Dienst der US-Armee gestanden.

Die Explosion in Las Vegas ereignete sich wenige Stunden nach dem Terror-Anschlag in New Orleans. Mehr anzeigen

Der bei der Explosion eines mit Feuerwerkskörpern und Benzinkanistern beladenen Elektroautos vor dem Hotel des gewählten US-Präsidenten Donald Trump in Las Vegas getötete Mann war nach Angaben von Ermittlern US-Soldat. Der Mann habe im aktiven Dienst der US-Armee gestanden, sagten drei Behördenvertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP. Er habe einige Zeit auf dem Stützpunkt Fort Bragg gedient, der heute Fort Liberty heisst.

Das ist derselbe Stützpunkt, auf dem auch der 42-Jährige gedient hat, der am frühen Neujahrstag im berühmten French Quarter von New Orleans mit einem Pick-up in eine Menschenmenge gefahren ist, wobei mindestens 15 Menschen getötet wurden. Die Polizei erschoss den Täter. Sie spricht von einem Terroranschlag und geht davon aus, dass der Angreifer nicht allein gehandelt hat. Ein Behördenvertreter sagte, man sehe bislang aber keine Überschneidung der Dienstzeiten der beiden Männer in Fort Bragg.

Die Explosion in Las Vegas ereignete sich wenige Stunden nach dem Anschlag in New Orleans.