Für viele war von Sonntag auf Montag eine lange Nacht. Nicht nur in New Orleans hielt der Super Bowl so einige Menschen wach. Darum offeriert Starbucks in den USA müden Football-Fans zum Wochenstart einen Kaffee.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den USA gehen heute Montag Kaffees für müde Super-Bowl-Fans im Starbucks aufs Haus.

Für Football-Enthusiast*innen, die gerade nicht in die Gänge kommen, gibt es am Montag, 10. Februar, einen Becher kostenlosen, grossen, heissen oder eisgekühlten Kaffee.

Die Aktion gilt nur für Starbucks Rewards Member. Mehr anzeigen

An welchem anderen Tag ist Kaffee noch wichtiger als an einem normalen Montag? Am Montag nach dem Super Bowl. Denn nach den grossen Festivitäten um das diesjährige Football-Spektakel sind heute, 10. Februar, wohl einige müde Gesichter unterwegs.

Um in die Gänge zu kommen, offerierte Starbucks in teilnehmenden Filialen in den USA deswegen einen kostenlosen Becher heissen Kaffee oder Iced Coffee. «Am Montag gibt es den Kaffee nach dem Spiel auf unsere Kosten», heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Profitieren vom Angebot kann ausschliesslich, wer Starbucks Rewards Member ist. Um den kostenlosen Kafi zu bekommen, müssen Mitglieder*innen einen Coupon in der App anwenden, bevor sie ihren Kaffee bestellen, oder den Coupon in der Filiale oder am Drive-through-Schalter vorweisen.

Der «mondayest Monday» des Jahres

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Kaffee-Kette angekündigt, dass der Kaffee am Montag auf sie gehen würde. «Geniess einen kostenlosen, grossen, heissen oder eisgekühlten Kaffee am Montag, dem ‹mondayest Monday› des Jahres», schrieb Starbucks unter einem Post auf Instagram.

«Ooo zu einem kostenlosen Kaffee sage ich nicht nein», befindet eine Followerin. Und ein anderer Starbucks-Fan witzelt: «Mein Geburtstag hehehe. Bedeutet das, dass ich zwei Freigetränke bekomme? 😂»

