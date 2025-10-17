  1. Privatkunden
Neue Ermittlungen im Fall Andic Stiess sein Sohn den Mango-Gründer in den Tod?

SDA

17.10.2025 - 12:17

Abgestürzt in den Bergen: Der Gründer von Mango, Isak Andic. (Archivbild)
Abgestürzt in den Bergen: Der Gründer von Mango, Isak Andic. (Archivbild)
Mango/PA Media/dpa

Neue Wendung im Fall Andic: Laut Medienberichten wird der Sohn des verstorbenen Mango-Gründers in Spanien inzwischen nicht mehr als Zeuge, sondern als Beschuldigter geführt. Die Polizei prüft den Verdacht auf vorsätzliche Tötung.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

17.10.2025, 12:17

17.10.2025, 12:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zehn Monate nach dem Tod des Mango-Gründers Isak Andic ermittelt die spanische Polizei wegen vorsätzlicher Tötung, Hauptverdächtiger ist sein Sohn Jonathan.
  • Laut spanischen Medien bestehen Widersprüche in Jonathans Aussage.
  • Zudem soll das Verhältnis zwischen Vater und Sohn belastet gewesen sein.
  • Die Familie weist die Vorwürfe zurück und vertraut auf eine rasche Klärung, während die Ermittler weiterhin Handydaten auswerten.
Mehr anzeigen

Zehn Monate nach dem Tod des spanischen Gründers der Bekleidungskette Mango bei einer Bergwanderung ermittelt die Polizei Medienberichten zufolge nun wegen vorsätzlicher Tötung – mit dem Sohn als Hauptverdächtigen.

Die Ermittler gingen mittlerweile nicht mehr von einem Unfall von Isak Andic aus und hätten seinen Sohn ins Visier genommen, berichtete die spanische Zeitung «El País» unter Berufung auf «mehrere gut informierte Quellen».

Andic war Mitte Dezember 2024 im Alter von 71 Jahren gestorben. In spanischen Medien war damals von einem tragischen Unfall während einer Wanderung im Familienkreis in der Montserrat-Gebirgskette in der Region Katalonien die Rede.

«El País» berichtet nun, zum Zeitpunkt des tödlichen Sturzs des Unternehmers habe sich nur sein Sohn Jonathan in seiner Nähe aufgehalten. Dessen Aussage habe bei den Ermittlern Verdacht geweckt.

Widersprüchliche Aussagen

«Der Zeuge hat sich widersprochen, Dinge im Unklaren gelassen und Vorgänge beschrieben, die nicht zusammenpassen», mit den Ermittlungsergebnissen der Polizei, heisst es in dem Zeitungsbericht. Überdies habe Andics Partnerin, die Profi-Golferin Estefania Knuth, «das schlechte Verhältnis zwischen Vater und Sohn» betont.

Die in Barcelona erscheinende Zeitung «La Vanguardia» berichtete ebenfalls unter Berufung auf «gut informierte Quellen», dass Jonathan Andic in dem Fall seit September nicht länger als Zeuge, sondern offiziell als Verdächtiger eingestuft werde. Die Ermittler werten demnach die Daten seines Mobiltelefons aus.

Einer der reichsten Menschen Spaniens

Ein Sprecher der Familie erklärte zu den Berichten, diese vertraue auf «ein sehr baldiges Ende des Verfahrens und den Nachweis der Unschuld von Jonathan Andic». Die katalanische Polizei war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Isak Andic war in der türkischen Metropole Istanbul zur Welt gekommen. Als er 14 Jahre alt war, zog er mit seiner Familie nach Barcelona. Später gründete er dort das Unternehmen Mango, das sich zu einer der grössten Bekleidungsketten Europas entwickelte und weltweit mittlerweile rund 2800 Läden betreibt. Mit einem Vermögen, das vom «Forbes»-Magazin auf 4,5 Milliarden Dollar geschätzt wurde, gehörte Andic zu den reichsten Menschen Spaniens.

Katherina Reiche (CDU) / Bundeswirtschaftsministerin  «Die Herbstprojektion der Bundesregierung rechnet daher für das kommende Jahr mit einem BIP-Anstieg von 1,3 Prozent und für das Jahr 2027 mit einem Anstieg auf 1,4 Prozent. Ein grosser Teil des Wachstumsimpulses dürfte aus dem Sondervermögen kommen sowie aus den Verteidigungsinvestitionen. Es ist kein Potenzialwachstum, aber es ist Wachstum, was durch den staatlichen Impuls zum Tragen kommen kann, wenn er flankiert wird durch Strukturmassnahmen.» «Nach zwei Jahren Talfahrt weisen die Zahlen für die deutsche Wirtschaft auf eine Stabilisierung auf tiefstem Niveau hin. Für das zweite Halbjahr 2025 bleibt der Ausblick dann auch verhalten. Die höheren US-Zölle belasten Unternehmen, und auch die Binnenwirtschaft kommt nur langsam in Fahrt.» «Im kommenden Jahr dürften dann die wirtschaft- und finanzpolitischen Massnahmen der Bundesregierung zunehmend greifen und zum Tragen kommen und Wachstumsimpulse geben. Das Investitionssofortprogramm, die erhöhte degressive Abschreibung, also der Investitionsbooster, die sich dann anschliessende Körperschaftssteuerreform ab 2028, die Sonderabschreibungen für Elektroautos, die Ausweitung der Forschungszulage.» «Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Die deutsche Wirtschaft tritt seit 2019 auf der Stelle. Andere Volkswirtschaften wachsen auch in Europa. Deutschland droht zurückzufallen. Die Bürger spüren, dass es alles andere als rund läuft. Die Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen um unseren Wohlstand, wir müssen kämpfen zurück zum Wachstum. Und wir müssen kämpfen, damit Europa stark bleibt.»

Reich, Reicher, Elon Musk: Der Tech-Milliardär hat nach Berechnungen des Magazins «Forbes» als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von 500 Milliarden Dollar erreicht. Es besteht hauptsächlich aus Aktien.

Das junge Rüstungsunternehmen Helsing will ein unbemanntes Kampfflugzeug entwickeln, das in vier Jahren serienreif sein soll.  Das 2021 gegründete Münchner Unternehmen stellte am Donnerstag im schwäbischen Tussenhausen-Mattsies eine Designstudie für das elf Meter lange und bis zu vier Tonnen schwere Flugzeug mit dem Namen «CA-1 Europa» vor. Helsing hatte im Sommer den schwäbischen Leichtflugzeugbauer Grob Aircraft gekauft, um nicht nur Software und Künstliche Intelligenz für die Rüstungsindustrie liefern, sondern auch eigene Flugzeuge bauen zu können. Das Konzept sei in 14 Wochen entwickelt worden. Der Erstflug ist für 2027 geplant. Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-Chef: «Und mit CA-1 Europa, wie wir es genannt haben, machen wir Europa ein Angebot, dies von Europa aus für Europa zu tun.» Helsing gilt inzwischen als eines der wertvollsten jungen Unternehmen in Europa. Das Start-up mit gut 900 Mitarbeitern hat bisher 1,36 Milliarden Euro bei Investoren eingesammelt und wird mit rund zwölf Milliarden Dollar bewertet. Im Ukraine-Krieg sind seit 2022 Kampfdrohnen mit KI von Helsing im Einsatz.

