Der einflussreiche demokratische Kongressabgeordnete Adam Schiff hat Biden zum Rückzug aufgefordert. EPA/Graeme Jennings / POOL/Keystone (Archivbild)

Der Druck auf Biden steigt unaufhörlich. Nun hat der bislang einflussreichste Demokrat ihn zum Rückzug aufgerufen. Adam Schiff fordert den US-Präsidenten auf, «die Fackel weiterzureichen».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der einflussreiche US-Demokrat Adam Schiff hat Präsident Joe Biden zum Rückzug aus dem Rennen ums Weisse Haus aufgefordert.

Es sei an der Zeit , «die Fackel weiterzureichen», hiess es in einer Erklärung Schiffs.

Indessen prescht die Parteiführung mit Plänen für eine vorzeitige Kür Bidens zum Kandidaten für die Wahl im November vor. Mehr anzeigen

Der bekannte US-Demokrat Adam Schiff hat Präsident Joe Biden zum Rückzug aus dem Rennen ums Weisse Haus aufgefordert. Zwar sei dies allein Bidens Entscheidung, doch sei er der Meinung, dass es für ihn an der Zeit sei, «die Fackel weiterzureichen», hiess es in einer Erklärung Schiffs vom Mittwoch. Wenn Biden dies tue, könnte er sein Vermächtnis der Führung sichern, indem «er es uns ermöglicht, in der bevorstehenden Wahl Donald Trump zu bezwingen».

Mit Schiff ruft der bisher profilierteste Demokrat Biden zum Rückzug auf. Der Präsident sieht sich seit seinem desaströsen Auftritt im Fernsehduell gegen seinen republikanischen Herausforderer Trump mit Zweifeln an seiner geistigen Frische für eine zweite Amtszeit konfrontiert. Fast 20 Mitglieder der Demokraten im Kongress haben den 81-jährigen Amtsinhaber schon aufgefordert, zugunsten einer anderen Kandidatin oder eines Kandidaten beiseitezutreten.

Parteiführung will Kür vorziehen

Erst am Mittwoch ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur AP und des Norc-Centers zudem, dass zwei Drittel der Anhänger der Demokraten sich Bidens Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen wünschen.

Die Parteiführung will dennoch mit Plänen für eine vorzeitige Kür Bidens zum Kandidaten für die Wahl im November vorpreschen. Eine virtuelle Abstimmung solle noch vor dem 7. August stattfinden und damit noch vor dem Parteitag, hiess es am Mittwoch in einem Brief an Mitglieder eines Komitees, das die Regeln für den für Mitte August geplanten Nominierungsparteitag festlegt. Das Gremium will an diesem Freitag über das Vorhaben beraten und kommende Woche einen Beschluss fassen.

Deutet Biden hier den Rückzug an? Joe Biden hat in einer Rede Kamala Harris als mögliche Präsidentschaftskandidatin ins Spiel gebracht. Dass Biden Harris den Vortritt lassen wird, gilt aber als äusserst unwahrscheinlich. 17.07.2024

