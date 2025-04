Reiner Fuellmich beim Prozessbeginn im Januar 2024. KEYSTONE

Der prominente Corona-Kritiker Reiner Fuellmich muss für knapp vier Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Göttingen verurteilte den 66-Jährigen wegen Veruntreuung von 700'000 Euro Spendengeldern.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Reiner Fuellmich sammelte während der Coronapandemie Spendengelder für einen massnahmenkritischen «Corona-Ausschuss».

Davon zwackte er rund 700'000 Euro für private Zwecke ab. Vor Gericht behauptete er, er habe die Gelder «vor dem Zugriff des Staates» schützen wollen.

Laut Gericht hat er damit Gelder veruntreut. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Mehr anzeigen

Der bekannte Corona-Kritiker Reiner Fuellmich ist vom Landgericht Göttingen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der 66-jährige ehemalige Rechtsanwalt hat nach Überzeugung des Gerichts insgesamt 700'000 Euro Spendengelder des «Corona-Ausschuss» für private Zwecke veruntreut. Fuellmich hatte im Prozess ausgesagt, er habe die Gelder «vor dem Zugriff des Staates» schützen wollen.

Laut Gericht überwies er 200'000 Euro auf das Konto seiner Frau und weitere 500'000 Euro auf ein eigenes Konto, unter anderem für Haus- und Gartenarbeiten. Dies geschah ohne Zustimmung der drei anderen Gesellschafter des «Corona-Ausschusses», wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten. Das Gericht sah darin eine Verletzung der Statuten der Gesellschaft.

Ein deutscher Journalist kommentierte den Fall mit: «Er gab sich als Kämpfer gegen den ‹Corona-Betrug› – und zweigte Spenden an den ‹Corona-Ausschuss› für sich ab.»

Fuellmich war während der Corona-Pandemie eine zentrale Figur in der sogenannten «Querdenker»-Szene – damit sind Menschen gemeint, die den staatlichen und privaten Corona-Massnahmen kritisch gegenüberstanden und oft Verschwörungstheorien verbreiteten.

Fuellmich sammelte Geld für angebliche «Billionen-Klage»

In mehr als 120 Online-Sitzungen des «Corona-Ausschusses» kamen hauptsächlich selbsternannte Expert*innen zu Wort, die unwissenschaftliche Behauptungen zu Corona aufstellten. Einer seiner bekanntesten Mitstreiter war der Arzt und frühere SPD-Politiker Wolfgang Wodarg.

Fuellmich bezeichnete die Pandemie als «Corona-Betrug» und stellte eine «Billionen-Klage» gegen Verantwortliche in Aussicht, für die er ebenfalls Geld einsammelte. Von potentiellen Kläger*innen verlangte er gar 800 Euro (rund 750 Franken heute) plus Mehrwertsteuer als Vorschuss. Die Klage kam aber nie zustande. Für die Ermittler stellte das aber keinen Betrug dar, wie «T-Online» schreibt.

Fuellmich flüchtete nach Mexiko

Nach einer Anzeige seiner ehemaligen Weggefährten vom «Corona-Ausschuss» setzte sich Fuellmich nach Tijuana in Mexiko ab. Die früheren Mitstreiter legten den Ermittlern im September 2022 detailliert dar, wie Fuellmich sie um 700'000 Euro gebracht hatte. Die Staatsanwaltschaft Göttingen bestätigte im Mai 2023, dass sie wegen Untreue ermittelte. Zu diesem Zeitpunkt lag bereits ein europäischer Haftbefehl vor.

In Mexiko wurde Fuellmich jedoch ausgewiesen und musste im Oktober 2023 zurück nach Deutschland fliegen, wo er bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen festgenommen wurde. Seither sass er in Untersuchungshaft – insgesamt 18 Monate.

Der Prozess begann im Januar 2024 und dauerte über ein Jahr. Vor Gericht sagte Fuellmich, er habe die Gelder vor dem Zugriff des Staates schützen wollen. Etwa 30 Anhänger begleiteten den Prozess im Zuschauerraum. Bei der Urteilsverkündung am 24. April 2025 wirkte Fuellmich gemäss dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) gelassen und kündigte an, Revision beantragen zu wollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.