Wolodymyr Selenskyj hat Alexander Lukaschenko ein Ultimatum gestellt: Wenn Belarus nicht Signalverstärker abstellt, die russische Drohnen tief in die Ukraine eindringen lassen, werde Kiew militärisch reagieren. Obwohl Belarus Folge geleistet hat, evakuiert die Ukraine nun das Grenzgebiet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wolodymyr Selenskyj hat Alexander Lukaschenko ein Ultimatum gestellt: Wenn Belarus nicht Signalverstärker für russische Drohnen abschaltet, werde die Ukraine es tun.

Die Signalverstärker wurden laut Kiew am 22. Juni abgeschaltet.

Selenskyj lässt dennoch das Grenzgebiet zu Belarus räumen, weil ein Angriff nicht ausgeschlossen wird.

Das ukrainische Militär hat die Evakuierung von Ortschaften an der Grenze zu Belarus angeordnet. Die Räumungen in der Region Tschernihiw im Norden des Landes sollten in einer Woche beginnen, teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Wjatscheslaw Tschaus, gestern über Telegram mit.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte im Mai erklärt, die ukrainischen Geheimdienste hätten erfahren, dass Russland seine Bemühungen verstärke, «Belarus viel tiefer in den Krieg hineinzuziehen» und Operationen von belarussischem Territorium aus zu starten.

Belarus' exiled opposition has handed President Volodymyr Zelensky a list of warning signs that Minsk soon plans to enter Russia's war against Ukraine. The document was created by the United Transition Cabinet of Belarus and handed to Ukrainian foreign minister Andrii Sybiha on June 22.



[image or embed] — The Kyiv Independent (@kyivindependent.com) 22. Juni 2026 um 21:05

Er habe das Militär und die Sicherheitsbehörden angewiesen, eine Reaktion vorzubereiten und die Verteidigung in der Nordukraine zu verstärken. Belarus und Russland bestreiten das.

Zuletzt verlangte Selenskyj von Belarus, Signalstationen zu entfernen, die nach Angaben Kiews dafür genutzt werden, Funksignale an russische Drohnen weiterzuleiten, die die Ukraine angreifen.

Minsk reagiert auf Kiews Ultimatum

Der russische Aussenminister Sergej Lawrow warf Kiew am 23. Juni seinerseits vor, Belarus in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hineinziehen zu wollen. Russland sei bereit, Belarus vor Angriffen zu schützen, sagte Lawrow. Tatsächlich hatte Russland belarussisches Territorium genutzt, als es die Ukraine am 24. Februar 2022 überfiel.

Alexander Lukaschenko (Mitte) besucht am 21. Mai ein Manöver im Bezirk Assipowitschy. AP

Selenskyj hatte Minsk tatsächlich sogar ein Ultimatum gestellt: Wenn Belarus die Signalverstärker nicht bis zum 26. Juni abschalte, würden es seine Streitkräfte tun. Darauf hat Alexander Lukaschenko aber offenbar reagiert: Die technischen Anlagen arbeiten laut Kiew seit dem 22. Juni nicht mehr.

Belarus relay stations Russia used to support attacks on Ukraine’s western regions have ceased operating, Zelensky said. Earlier, he warned Lukashenko to shut them down, saying Ukraine would be forced to act if Belarus did not. #Ukraine



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«Ob sie abgebaut wurden oder nicht, weiss ich ehrlich gesagt noch nicht», zitiert die ukrainische Website «hromadske» Selenskyj, «aber wir arbeiten daran und ich verfolge die Situation aufmerksam und erhalte täglich Berichte. Fakt ist, dass die Signalverstärker heute nicht funktionieren »