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Polizei gibt neue Details bekannt Mindestens vier Tote bei Horror-Unfall zwischen Schulbus und Zug

Sven Ziegler

26.5.2026

Horror-Unfall Buggenhout, Belgien
Horror-Unfall Buggenhout, Belgien. Mehrere Personen wurden bei dem Unfall getötet. 

Mehrere Personen wurden bei dem Unfall getötet. 

Bild: IMAGO/Belga

Horror-Unfall Buggenhout, Belgien. Der Schulbus liegt in Buggenhout auf der Seite. 

Der Schulbus liegt in Buggenhout auf der Seite. 

Bild: IMAGO/Belga

Horror-Unfall Buggenhout, Belgien. Die Ermittlungen vor Ort laufen. 

Die Ermittlungen vor Ort laufen. 

Bild: IMAGO/Belga

Horror-Unfall Buggenhout, Belgien
Horror-Unfall Buggenhout, Belgien. Mehrere Personen wurden bei dem Unfall getötet. 

Mehrere Personen wurden bei dem Unfall getötet. 

Bild: IMAGO/Belga

Horror-Unfall Buggenhout, Belgien. Der Schulbus liegt in Buggenhout auf der Seite. 

Der Schulbus liegt in Buggenhout auf der Seite. 

Bild: IMAGO/Belga

Horror-Unfall Buggenhout, Belgien. Die Ermittlungen vor Ort laufen. 

Die Ermittlungen vor Ort laufen. 

Bild: IMAGO/Belga

Nach dem schweren Zugunglück im belgischen Buggenhout werden immer mehr Details bekannt. Beim Zusammenstoss eines Zuges mit einem Kleinbus für eine Sonderschule kamen mehrere Menschen ums Leben. 

Sven Ziegler

26.05.2026, 11:05

26.05.2026, 12:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Belgien ist ein Kleinbus mit Schulkindern von einem Zug erfasst worden.
  • Laut Behörden gibt es mehrere Todesopfer.
  • Erste Ermittlungen zeigen, dass die Bahnschranken geschlossen gewesen sein sollen.
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Das schwere Zugunglück im belgischen Buggenhout erschüttert das ganze Land. Inzwischen wurde bekannt, dass der verunfallte Kleinbus für die Richtpunt Campus Buggenhout unterwegs war. Dabei handelt es sich um eine Sonderschule. 

Die Schule informierte Eltern laut belgischen Medien bereits per E-Mail über den Vorfall. Offizielle Angaben zu den Opfern wurden zunächst weiterhin zurückhaltend kommuniziert, da zuerst die Angehörigen informiert werden sollten.

Im Kleinbus sassen nach bisherigen Erkenntnissen sieben Schulkinder, eine Begleitperson sowie der Fahrer. Der Bus wurde kurz nach 8 Uhr an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst.

Behörden sprechen von «schwarzem Tag»

Belgische Politiker reagierten erschüttert auf das Unglück. Der zuständige Provinzvertreter Kurt Moens sprach gegenüber VRT NWS von einem «rabenschwarzen Tag». Auch mehrere Minister äusserten öffentlich ihr Mitgefühl.

Die föderale Polizei bestätigte inzwischen, dass die Angehörigen in einer nahegelegenen Schule betreut werden. Auf die betroffene Sonderschule gehen mehrheitlich Jugendliche im Sekundarschulalter.

Die Gemeinde richtete zudem eine Hotline für Betroffene und Angehörige ein. Später soll ein offizieller Medienauftritt weitere Informationen liefern.

Schranken waren offenbar geschlossen

Besonders brisant bleibt die Frage nach dem Unfallhergang. Infrastrukturbetreiber Infrabel erklärte erneut, Kameraaufnahmen würden zeigen, dass die Bahnschranken geschlossen gewesen seien und die Warnlichter auf Rot standen.

Der Lokführer habe noch eine Notbremsung eingeleitet, die Kollision jedoch nicht mehr verhindern können. Infrabel sprach von einem der schwersten Bahnübergang-Unfälle in Belgien seit Jahren.

Die Ermittlungen laufen derzeit unter Hochdruck. Verkehrsfachleute, Polizei und Staatsanwaltschaft versuchen zu klären, weshalb der Kleinbus trotz geschlossener Sicherung auf die Gleise geriet.

Vor Ort stehen weiterhin zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Der Bahnverkehr zwischen Dendermonde und Londerzeel bleibt unterbrochen, Ersatzbusse wurden eingerichtet.

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