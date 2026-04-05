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US-Bank warnt Benzin- und Dieselknappheit in 5 Tagen – wie sieht es in der Schweiz aus?

Samuel Walder

5.4.2026

Eine neue Studie der US-Bank J. P. Morgan zeigt, dass in nur fünf Tagen eine Benzin und Öl Knappheit eintreten könnte. 
Eine neue Studie der US-Bank J. P. Morgan zeigt, dass in nur fünf Tagen eine Benzin und Öl Knappheit eintreten könnte. 
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Die Blockade der Strasse von Hormus könnte bald spürbare Folgen für Europa haben: Eine Studie warnt vor Engpässen bei Benzin und Diesel in nur fünf Tagen. Die Schweiz scheint vor einer Knappheit noch sicher zu sein.

Samuel Walder

05.04.2026, 12:15

05.04.2026, 12:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Iran-Krieg blockiert die Strasse von Hormus, durch die normalerweise rund 20 Prozent des weltweiten Öls transportiert werden.
  • Laut der US-Bank J.P. Morgan drohen ab Mitte April auch in Europa Engpässe bei Benzin und Diesel, während Asien und Afrika bereits betroffen sind.
  • Die Schweiz ist aktuell noch versorgt, beobachtet die Lage jedoch genau, während die Internationale Energieagentur IEA bereits Ölreserven freigegeben hat.
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Seit gut einem Monat dauert der Iran-Krieg an. Gleichzeitig ist die Strasse von Hormus, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, praktisch unpassierbar. Rund ein Fünftel des globalen Öls wird normalerweise durch diese Meerenge transportiert.

Eine neue Studie der US-Bank J. P. Morgan warnt nun vor Folgen für Europa. Das berichtet «Blick». Bereits ab dem 10. April könnte «ein massiver Engpass bei Benzin und Diesel bevorstehen». Grund: An diesem Tag treffen laut Prognose die letzten Öllieferungen ein, die noch vor Kriegsbeginn verschifft wurden. Danach dürfte der Import stark zurückgehen.

Auch Nordamerika spürt Folgen

Noch stärker trifft es andere Regionen. In Asien und im südlichen Afrika sind die Auswirkungen bereits spürbar. Seit dem 1. April kommen laut Studie kaum noch Öllieferungen an. Besonders betroffen sind Länder wie China und Indien, die bis zu 90 Prozent ihres Öls aus dem Persischen Golf beziehen. Auch in Südafrika ist die Situation angespannt. Dort wird bereits seit Mitte März ein Rückgang der Lieferungen festgestellt.

Die Auswirkungen erreichen bald auch Nordamerika. Laut J. P. Morgan werden sie sich ab dem 15. April bemerkbar machen, vor allem bei Dieselimporten. Fast ein Drittel des weltweit gehandelten Diesels stammt aus dem Nahen Osten.

Ein längerer Ausfall der Route könnte die globale Infrastruktur, die Landwirtschaft und den Transportsektor «empfindlich stören».

IEA greift auf Reserven zurück

Um die Lage zu stabilisieren, hat die Internationale Energieagentur (IEA) bereits am 13. März reagiert. Sie stellte 400 Millionen Barrel Öl aus den Notfallreserven zur Verfügung.

Auch die Schweiz ist Mitglied der IEA, beteiligt sich aber vorerst nicht an dieser Massnahme.

Schweiz aktuell noch versorgt

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) erklärte auf Anfrage von «Blick»: «Aufgrund der zurzeit gesicherten Versorgung der Schweiz mit Mineralölprodukten und der vorgesehenen nationalen Flexibilität beteiligt sich die Schweiz vorerst nicht an der freiwilligen Freigabe.»

Die Versorgung in der Schweiz gilt derzeit als stabil. Der Bund beobachtet die Lage jedoch genau und will bei Bedarf reagieren.

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