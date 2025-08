Turnschuh-Bergsteiger auf 3000 Metern gerettet – sie hatten nur Shorts dabei

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung. 16.07.2025

Zwei Männer geraten auf über 3000 Metern Höhe in den Stubaier Alpen in Not. Ihre Kleidung war völlig ungeeignet – die Bergrettung spricht von einem skurrilen Einsatz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Männer aus Brasilien und Israel blieben bei einer Bergtour in den Stubaier Alpen erschöpft und unterkühlt zurück.

Wegen dichten Nebels war eine Rettung per Helikopter zunächst nicht möglich – die Bergrettung stieg zu Fuss auf.

Die Wanderer waren in Shorts, Turn- und Halbschuhen unterwegs – eine riskante Fehleinschätzung. Mehr anzeigen

Eine hochalpine Tour wurde für zwei unerfahrene Berggänger im Tirol am Montag zum riskanten Abenteuer. Die vierköpfige Gruppe war am Morgen von der Amberger Hütte (2135 m) aus aufgebrochen und wollte über den Hinteren Daunkopf (3225 m) zur Dresdner Hütte (ca. 2300 m) wandern. Doch der Plan scheiterte auf rund 3000 Metern Höhe, wie die Polizei Tirol mitteilt.

Gegen 13.50 Uhr setzten zwei der Teilnehmer – ein 34-jähriger Brasilianer und ein 27-jähriger Israeli – einen Notruf ab. Beide waren am Ende ihrer Kräfte. Die anderen zwei Wanderer entschieden sich, eigenständig zur Amberger Hütte zurückzukehren.

Eine Rettung aus der Luft war wegen dichten Nebels zunächst nicht möglich. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bergrettung Neustift wurden zur Bergstation der Daunjochbahn geflogen und stiegen von dort zu den Wanderern auf.

Was die Retter dort erwartete, beschreibt die Polizei als «skurril»: Die beiden Männer waren zwar unverletzt, aber völlig unzureichend ausgerüstet. Einer trug Shorts und Halbschuhe, der andere war in Turnschuhen unterwegs. Beide waren deutlich unterkühlt.

Nach der Rettung wanderten sie weiter

Nach einer kurzen Versorgung am Berg wurden sie unter die Nebelgrenze gebracht und dort vom Polizeihelikopter Libelle ins Tal geflogen. In Gries im Sulztal untersuchte ein Arzt die Männer – es bestand keine weitere medizinische Notwendigkeit.

Was dann folgte, dürfte für viele Bergprofis kaum nachvollziehbar sein: Die beiden Touristen entschieden sich noch am selben Tag, wieder selbstständig zur Amberger Hütte aufzusteigen – trotz der offensichtlichen Fehlplanung zuvor.

Die Bergrettung Tirol warnt regelmässig vor Leichtsinn im Gebirge, besonders bei alpinen Übergängen über 3000 Meter. Eine solide Vorbereitung, passende Ausrüstung und realistische Selbsteinschätzung seien zwingend nötig – auch bei vermeintlich gutem Wetter.

