46-Jähriger schreibt Geschichte Diser Mann besteigt die höchsten Berge der Welt ohne Beine

Nicole Agostini

13.1.2026

46-Jähriger schreibt Geschichte: Bergsteiger bezwingt alle Seven Summits mit zwei Oberschenkelprothesen

Hari Budha Magar verlor beide Beine, nicht aber seinen Traum: Acht Jahre nach seinem Unfall gelingt ihm die Besteigung aller sieben Kontinentalgipfel – ein Meilenstein im Bergsteigen.

13.01.2026

Hari Budha Magar verlor beide Beine, nicht aber seinen Traum: Acht Jahre nach seinem Unfall gelingt ihm die Besteigung aller sieben Kontinentalgipfel – ein Meilenstein im Bergsteigen.

Nicole Agostini

13.01.2026, 15:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 6. Januar 2026 erreicht Hari Budha Magar den Gipfel des 4892 Meter hohen Mount Vinson in der Antarktis.
  • Mit diesem Ereignis schreibt der 46-Jährige aus Kent in England Geschichte.
  • Er ist der erste Mensch, der die höchsten Gipfel aller sieben Kontinente bestiegen hat, mit zwei Oberschenkelprothesen.
  • Hari Budha Magar ist seit 2010 oberschenkelamputiert.
Mehr anzeigen

Am 6. Januar 2026 um 22 Uhr erreicht Hari Budha Magar aus Kent in England den Gipfel des Mount Vinson in der Antarktis. Der Berg ist 4892 Meter hoch. Damit stellt der 46-Jährige einen Weltrekord auf: Er ist der erste Mensch mit beidseitiger Oberschenkelamputation, der die sieben höchsten Berge aller Kontinente, bestiegen hat.

Seine Mission, die Seven Summits zu besteigen, begann 2018. Acht Jahre nach seinem Unfall.

Mount Everest: Diese Menschen schreiben Geschichte

Mount Everest: Diese Menschen schreiben Geschichte

Tashi Gyalzen Sherpa schafft es, als erster Mensch den Gipfel des Mount Everest viermal in 14 Tagen zu erklimmen. Welche Rekorde gibt es noch, wenn es um den höchsten Berg der Welt geht?

27.05.2025

