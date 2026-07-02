Fast 30 Jahre nach seinem Tod am Mount Everest soll die Leiche des als «Green Boots» bekannten Bergsteigers Dorje Morup geborgen werden. Spezialisten werden dafür bereits rekrutiert.

Der als «Green Boots» bekannte Bergsteiger Dorje Morup liegt seit 1996 in der Todeszone des Mount Everest, nun ist eine Bergung geplant.

Darum geht's Die Leiche des Bergsteigers Dorje Morup, bekannt als «Green Boots», soll nach rund 30 Jahren vom Mount Everest geborgen werden.

Er war 1996 in der Todeszone über 8'000 Metern bei einem Sturm ums Leben gekommen.

Die geplante Bergung ist riskant, benötigt Chinas Zustimmung und gilt wegen der extremen Bedingungen als besonders schwierig.

Nach 30 Jahren soll die Leiche eines Bergsteigers vom Mount Everest geborgen werden. Die indisch-tibetische Grenzpolizei teilte mit, dass sie begonnen habe, Spezialisten für die Bergung auf tibetischer Seite des höchsten Berges der Welt zu rekrutieren.

Der Tote, der als Dorje Morup identifiziert wurde, liegt seit seinem Tod im Mai 1996 in der sogenannten Todeszone des Mount Everest über 8'000 Metern und ist unter anderen Bergsteigern, die an seinem Leichnam vorbei müssen, wegen seiner neongrünen Stiefel als «Green Boots» bekannt.

Morup war Teil einer sechsköpfigen Expedition der indisch-tibetischen Grenzpolizei auf den Everest. Als sich die Wetterbedingungen in der Nähe des Gipfels verschlechterten, kehrten drei Bergsteiger um, während Morup und zwei Kollegen ihren Aufstieg fortsetzten. Alle drei kamen in dem Sturm ums Leben, der insgesamt acht Menschen aus verschiedenen Expeditionen das Leben kostete.

China muss Bergung genehmigen

Die tibetische Seite des Everest wird von China kontrolliert, das in diesem Jahr keine Bergsteiger über diese Route auf den Gipfel steigen liess. Auch eine Bergung des Leichnams müsste China genehmigen. Eine Reaktion Pekings stand aber zunächst noch aus.

Seit der Erstbesteigung des Mount Everest im Jahr 1953 sind fast 350 Menschen beim Aufstieg ums Leben gekommen. Viele Leichen bleiben auf den vereisten Hängen zurück, da Bergungsversuche riskant und kostspielig sind. Die Bergung von Leichen aus der lebensfeindlichen Todeszone, in der auch keine Hubschrauber landen können, ist besonders gefährlich.