Unfall am Freitagnachmittag Bergwanderer (66) stürzt auf der Rigi über Felswand – tot

Sven Ziegler

19.1.2026

Auf der Rigi ist ein Mann verstorben (Symbolbild)
Auf der Rigi ist ein Mann verstorben (Symbolbild)
KEYSTONE

Auf der Rigi ist am Freitag ein 66-jähriger Mann tödlich verunglückt. Er kam aus bislang ungeklärten Gründen vom Wanderweg ab und stürzte in die Tiefe.

Redaktion blue News

19.01.2026, 09:12

19.01.2026, 09:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der Rigi wurde am Freitag ein lebloser Mann gefunden.
  • Der 66-Jährige war vom Wanderweg abgekommen und über eine Felswand gestürzt.
  • Die Umstände des Unfalls sind bislang ungeklärt.
Mehr anzeigen

Am Freitagnachmittag ist auf der Rigi ein Mann zu Tode gestürzt. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag im Gebiet zwischen «Heiligchrüz» und «Felsentor» auf der Rigi. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, ging um 14.45 Uhr die Meldung über eine leblose Person ein.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des 66-jährigen Mannes festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er aus noch ungeklärten Gründen vom Wanderweg ab, rutschte einen Abhang hinunter und stürzte anschliessend über eine Felswand. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Im Einsatz standen neben der Alpinen Einsatzgruppe der Luzerner Polizei auch die Feuerwehr der Seegemeinden sowie je ein Helikopter der Schweizer Armee und der Rettungsflugwacht.

