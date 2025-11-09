  1. Privatkunden
Zum wiederholten Mal Drohnen über Kernkraftwerk und Flughafen in Belgien gesichtet

dpa

9.11.2025 - 23:50

Drei Drohnen wurden über dem Kernkraftwerk Doel gesichtet. (Archivbild)
Drei Drohnen wurden über dem Kernkraftwerk Doel gesichtet. (Archivbild)
dpa

Erneut werden Drohnen über kritischer Infrastruktur in Belgien gemeldet. Drei Drohnen sollen über ein Kernkraftwerk geflogen sein.

,

DPA, Redaktion blue News

09.11.2025, 23:50

10.11.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Belgien sind erneut Drohnen über sensiblen Einrichtungen gesichtet worden.
  • Diesmal über dem Kernkraftwerk Doel bei Antwerpen.
  • Auch am Flughafen Lüttich kam es wegen Drohnen zu einer einstündigen Unterbrechung des Flugverkehrs.
Mehr anzeigen

Erneut sind in Belgien Drohnen über kritischer Infrastruktur gesichtet worden – dieses Mal über einem Kernkraftwerk in der Nähe von Antwerpen. Dies habe keine Auswirkungen auf die Aktivität des Kraftwerks Doel gehabt, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Abend unter Berufung auf den Betreiber Engie. Insgesamt seien drei Drohnen gesichtet worden. Die Polizei wollte sich laut Belga nicht zu dem Vorfall äussern. 

Zuvor waren den Angaben zufolge auch am Flughafen Lüttich erneut mehrere Drohnen gesichtet worden. Der Flugverkehr wurde daraufhin am Abend für eine knappe Stunde ausgesetzt.

Zuletzt waren in Belgien mehrfach Drohnen gesichtet worden, unter anderem bei der belgischen und von der Nato genutzten Militärbasis Kleine-Brogel. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an denen US-Atomwaffen lagern. Auch an den Flughäfen Brüssel und Lüttich war zuletzt wegen Drohnensichtungen zeitweise der Verkehr eingestellt worden.

Das deutsche Verteidigungsministerium hatte vergangene Woche mitgeteilt, die Bundeswehr unterstütze Belgien bei der Drohnenabwehr. Belgien habe die Unterstützung beantragt.

Erneut Drohnensichtung über belgischem Flughafen

Erneut Drohnensichtung über belgischem Flughafen

Eine Drohnensichtung hat am Freitag erneut den Luftverkehr am belgischen Flughafen Lüttich lahmgelegt. Die deutsche Bundeswehr unterstützt die dortigen Behörden nun bei der Aufklärung.

07.11.2025

