  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Stehen vor neuem nuklearen Wettrüsten» Ausgaben für Atomwaffen 2025 so hoch wie nie

dpa

9.6.2026 - 06:03

Eine interkontinentale Atomrakete des Typs Jars auf einem Raketenwerfer bei einem russischen Manöver am 21. Mai 2026.
Eine interkontinentale Atomrakete des Typs Jars auf einem Raketenwerfer bei einem russischen Manöver am 21. Mai 2026.
Bild: Keystone/EPA/Russian Defence Ministry

Mit den Ausgaben für Atomwaffen könnten laut ICAN der Welthunger beendet oder der UN-Haushalt jahrzehntelang finanziert werden. Wer investiert wie viel?

DPA

09.06.2026, 06:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die neun Atommächte haben im vergangenen Jahr 19 Prozent mehr in Atomwaffenarsenale investiert als im Jahr davor.
  • Das geht aus einem Bericht der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) hervor.
  • ICAN beziffert den Gesamtbetrag auf 119 Milliarden Dollar.
  • Die USA haben im Jahr 2025 mehr Geld für Atomwaffen ausgegeben als die acht anderen Länder mit solchen Waffen zusammen.
  • Nach Angaben von ICAN hat Russland mit 5420 die meisten Atomwaffen.
Mehr anzeigen

Die weltweiten Ausgaben für Atomwaffen sind einer Studie zufolge im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Die neun Atommächte hätten im vergangenen Jahr gemeinsam fast 119 Milliarden Dollar für ihre Atomarsenale ausgegeben, berichtete am Dienstag die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN). Dies sei ein Anstieg um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit hätten diese Länder im vergangenen Jahr zusammen gut 3200 Euro pro Sekunde für ihre Atomwaffenarsenale ausgegeben. «Wir stehen vor einem neuen nuklearen Wettrüsten», warnte die Ican.

Die Organisation ICAN war die treibende Kraft hinter dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag. Sie erhielt dafür 2017 den Friedensnobelpreis. Der Vertrag trat 2021 in Kraft. 

2025 hätten die USA mehr Geld für Atomwaffen ausgegeben als die acht anderen Länder mit solchen Waffen zusammen, berichtet ICAN. Insgesamt hätten sie 69,2 Milliarden Dollar investiert, gefolgt von China mit 13,5 Milliarden Dollar. Grossbritannien habe Russland auf den dritten Platz abgelöst, mit Investitionen von 12,6 Milliarden Dollar. In Russland seien es 9,5 Milliarden Dollar gewesen. 

Wer die meisten Atomwaffen hat

Nach Angaben von ICAN hat Russland mit 5420 die meisten Atomwaffen. Dahinter nennt sie die USA mit 5042, China mit 620, Frankreich mit 300, Grossbritannien mit 225, Indien mit 190, Pakistan mit 170, Israel mit 90 und Nordkorea mit 60.

Rechnerisch könnten die Investitionen eines einzigen Tages dafür sorgen, dass zwei Millionen Menschen nicht mehr um die nächste Mahlzeit bangen müssen, berichtet ICAN. Mit den Mitteln allein aus den letzten drei Jahren hätte demnach der Hunger in der Welt beendet werden können. «Die Ausgaben des Jahres 2025 hätten den regulären Haushalt der Vereinten Nationen für 32 Jahre decken können», heisst es in dem Bericht.

Stimmbevölkerung soll über ein Atomwaffenverbot entscheiden

Stimmbevölkerung soll über ein Atomwaffenverbot entscheiden

Das Stimmvolk soll über den Beitritt der Schweiz zum Atomwaffenverbotsvertrag entscheiden. Dafür hat die Allianz für ein Atomwaffenverbot am Dienstag 135'000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht.

23.12.2025

Meistgelesen

Proteste gegen Trump-Familie eskalieren – sogar die Behörden schalten sich ein
Nur drei Ausbürgerungen – Winterthur zeigt das Staatsversagen bei Radikalen
Trump bei NBA-Finals ausgebuht +++ Präsident nominiert seinen Ex-Verteidiger für Amt des Justizministers
Oberwil BL wird von lauten Explosionen geweckt
Nach Nadine Riesens Kampfansage schüttet es wie aus Kübeln

Mehr aus dem Ressort

Verteidigung. Schweizer Armee erhält neue Artillerie aus Deutschland

VerteidigungSchweizer Armee erhält neue Artillerie aus Deutschland

Trotz «Mafia-Chic»-Kritik. Dua Lipa und Callum Turner feiern Hochzeit auf Sizilien

Trotz «Mafia-Chic»-KritikDua Lipa und Callum Turner feiern Hochzeit auf Sizilien

Royales Ja-Wort im Tausend-Seelendorf. Neffe von König Charles heiratet Krankenschwester

Royales Ja-Wort im Tausend-SeelendorfNeffe von König Charles heiratet Krankenschwester