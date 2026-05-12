Neue SchlussfolgerungenSexualisierte Gewalt bei Hamas-Angriff auf Israel
SDA
12.5.2026 - 08:18
Bei dem Hamas-Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 sowie während der Geiselhaft zahlreicher Entführter ist es laut einer Untersuchung zu systematischem Einsatz sexualisierter Gewalt gekommen. Eine Zivilkommission in Israel veröffentlichte nach einer mehr als zweijährigen Untersuchung ihre Schlussfolgerungen.
Keystone-SDA
12.05.2026, 08:18
12.05.2026, 08:28
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In dem Bericht ist die Rede von «Vergewaltigung und Gruppenvergewaltigung, sexueller Folter und Verstümmelung, erzwungener Nacktheit, Hinrichtungen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt, sexualisierten Übergriffen an Leichen sowie sexualisierten Angriffen in Anwesenheit von Familienangehörigen».
Umfang und Grundlagen der Untersuchung
Der rund 300 Seiten lange Bericht stützt sich nach Angaben der Kommission auf umfangreiche Zeugenaussagen, visuelle Dokumentationen und forensische Beweise. Es seien dabei «13 wiederkehrende Muster von Missbrauch an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Phasen der Angriffe» identifiziert worden. Dazu gehörten auch «anhaltende sexualisierte Gewalt in der Geiselhaft sowie die gezielte digitale Verbreitung der Gewalt, um Terror und Demütigung zu verstärken». Die Ergebnisse zeigten, dass es sich bei diesen Verbrechen nicht um Einzelfälle handelte, sondern um ein «weit verbreitetes und systematisches Muster der Gewalt».
Beispielloser Hamas-Angriff und verheerender Gaza-Krieg
Am 7. Oktober 2023 verübte die Hamas einen beispiellosen Terrorangriff auf Israel, bei dem rund 1.200 Menschen in Grenzgemeinden und auf einem Musikfestival getötet und mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israel reagierte darauf mit einer militärischen Offensive im Gazastreifen, die zu einem langanhaltenden Krieg führte und eine schwere humanitäre Krise auslöste.
Wegen des harten Vorgehens im Gaza-Krieg, bei dem Zehntausende Menschen getötet wurden, wurden Israel immer wieder Kriegsverbrechen, teilweise auch Genozid vorgeworfen. Die israelische Regierung weist diesen Vorwurf strikt zurück. Ein Teil der Geiseln wurde von der israelischen Armee befreit, andere im Tausch gegen palästinensische Häftlinge freigelassen. Ausserdem wurden auch sterbliche Überreste übergeben.
Kommission schafft «Archiv für Kriegsverbrechen»
Überlebende des Nova-Musikfestivals berichteten etwa, sie seien Zeugen von Vergewaltigungen mit anschliessendem Mord des Opfers geworden. Israelische Geiseln erzählten nach der Freilassung von sexuellen Übergriffen während ihrer Geiselhaft im Gazastreifen. Eine Helferin in einer Leichenhalle berichtete, Opfer des 7. Oktobers hätten im Gesicht und an den Genitalien Verstümmelungen aufgewiesen.
«Zwei Jahre lang haben wir Überlebende und Zeugen angehört, die Beweise sorgfältig ausgewertet und uns mit Material auseinandergesetzt, das oft kaum zu begreifen ist», sagte die Juristin Cochav Elkajam Levy, Gründerin der Zivilkommission. Die Beweise seien in einem «Archiv für Kriegsverbrechen» gesichert worden, um sicherzustellen, «dass ihre Stimmen gehört werden und die Welt erfährt, was geschehen ist», erklärte sie. «Wir können zukünftige Gräueltaten nicht verhindern, wenn wir sie ignorieren, leugnen, infrage stellen oder wegsehen.» Die Hamas selbst hatte sexualisierte Gewalt am 7. Oktober dementiert.
Strenge Prüfung von Beweisen
Der Bericht liefere einen detaillierten Fahrplan für Strafverfolgung, hiess es in der Mitteilung der Kommission. Die Kommissionsleiterin und Rechtsanwältin Merav Israeli-Amarant betonte, bei der Dokumentation habe man die Beweise jeweils streng überprüft und abgeglichen. Diese basierten unter anderem auf hunderten Interviews, Fotos, Videos, Ortsbesuchen, forensischen Einschätzungen und Geolokalisierung. Ziel sei stets gewesen, «die Wahrheit mit Präzision, Unabhängigkeit und Integrität festzustellen und gleichzeitig die Würde, Privatsphäre und Sicherheit der Überlebenden, Opfer und ihrer Familien zu schützen».
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
27.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
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