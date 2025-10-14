Drei Tote in Gaza bei Angriff Israels trotz Waffenruhe

Bei einem israelischen Drohnenangriff in der Stadt Gaza trotz der Waffenruhe sind einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge drei Menschen getötet worden.
Die Drohne habe das Feuer auf Menschen im Viertel Schedschaija eröffnet, schrieb Wafa unter Berufung auf Informationen aus medizinischen Kreisen des Küstengebiets.
Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, mehrere Personen hätten sich israelischen Stellungen genähert und eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Dies sei eine Verletzung der Vereinbarung über die Waffenruhe.
Da sich die Personen auch auf mehrmalige Aufforderung nicht zurückgezogen hätten, sei das Feuer eröffnet und «die Bedrohung beseitigt» worden. Die Armee rief die Bevölkerung des Küstenstreifens erneut auf, sich nicht israelischen Stellungen zu nähern.
Israel und die Hamas hatten sich im Rahmen des von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans auf die Waffenruhe und den Austausch von Gaza-Geiseln gegen inhaftierte Palästinenser geeinigt. Die Waffenruhe gilt seit vergangenem Freitag und wurde bisher weitgehend eingehalten.
Testflug nach Plan: Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardärs Elon Musk startet vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, fliegt eine Weile durch das Weltall und setzt rund eine Stunde später im Indischen Ozean auf. Die untere Raketenstufe landet erneut wie geplant im Meer.
14.10.2025
«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein
Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister: «Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten.»
01.10.2025
Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr
Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in Warschau: Auf dem dortigen Sicherheitsforum ruft er zu verstärkten Anstrengungen bei der Luftverteidigung der Nato auf.Russland werde für das Bündnis immer mehr zur Gefahr – gleichzeitig warnt Pistorius davor, in eine von Kremlchef Wladimir Putin aufgebaute Falle fortgesetzter Eskalation zu gehen.