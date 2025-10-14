  1. Privatkunden
Israel rechtfertigt Einsatz Drei Tote in Gaza bei Angriff Israels trotz Waffenruhe

SDA

14.10.2025 - 11:36

Palästinensische Gefangene tragen Gewehre nach ihrer Freilassung aus israelischen Gefängnissen. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Palästinensische Gefangene tragen Gewehre nach ihrer Freilassung aus israelischen Gefängnissen. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Keystone

Der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas wird erneut auf die Probe gestellt: In Gaza sterben drei Menschen bei einem Drohneneinsatz – der Vorwurf eines Bruchs der Vereinbarung steht im Raum.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

14.10.2025, 11:36

14.10.2025, 11:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trotz der vereinbarten Waffenruhe wurden in Gaza bei einem israelischen Drohnenangriff laut palästinensischer Agentur Wafa drei Menschen getötet.
  • Die israelische Armee erklärte, die Getroffenen hätten sich israelischen Stellungen genähert und eine Bedrohung dargestellt, was einen Verstoss gegen die Waffenruhe darstelle.
  • Das Ereignis überschattet den von US-Präsident Trump vermittelten Friedensplan, dessen Waffenruhe seit Freitag bislang grösstenteils eingehalten wurde.
Mehr anzeigen

Bei einem israelischen Drohnenangriff in der Stadt Gaza trotz der Waffenruhe sind einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge drei Menschen getötet worden.

Die Drohne habe das Feuer auf Menschen im Viertel Schedschaija eröffnet, schrieb Wafa unter Berufung auf Informationen aus medizinischen Kreisen des Küstengebiets.

Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, mehrere Personen hätten sich israelischen Stellungen genähert und eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Dies sei eine Verletzung der Vereinbarung über die Waffenruhe.

Da sich die Personen auch auf mehrmalige Aufforderung nicht zurückgezogen hätten, sei das Feuer eröffnet und «die Bedrohung beseitigt» worden. Die Armee rief die Bevölkerung des Küstenstreifens erneut auf, sich nicht israelischen Stellungen zu nähern.

Israel und die Hamas hatten sich im Rahmen des von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans auf die Waffenruhe und den Austausch von Gaza-Geiseln gegen inhaftierte Palästinenser geeinigt. Die Waffenruhe gilt seit vergangenem Freitag und wurde bisher weitgehend eingehalten.

