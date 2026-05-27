Bestand an Patriot-Raketen hat in den USA stark abgenommen. (Archivbild) Bild: sda

Die Vorräte an Marschflugkörpern und Abwehrraketen in den USA sind durch den Iran-Krieg stark geschrumpft. Die-US-Denkfabrik CSIS sieht dadurch auf Jahre hinaus ein Problem für einen möglichen Konflikt mit China.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bestände dreier wichtiger Waffensysteme der USA sind stark dezimiert.

Marschflugkörper vom Typ Tomahawk, Patriot- und THAAD-Abfangraketen zur Abwehr feindlicher Raketen und Drohnen fehlen.

Für einen möglichen Konflikt mit China scheint das Militär in der Zukunft nicht ausreichend gerüstet zu sein. Mehr anzeigen

Der Iran-Krieg hat das Waffenarsenal der USA stark dezimiert. Die US-Denkfabrik CSIS (Center for Strategic and International Studies) kommt in einer aktuellen Analyse zu dem Schluss, dass es mindestens drei Jahren dauern würde, um Bestände dreier wichtiger Waffensysteme wieder aufzufüllen, die im Iran-Krieg stark eingesetzt wurden. In den USA schürt diese Einschätzung Sorgen, dass das Militär für einen möglichen Konflikt mit China in der Zukunft nicht ausreichend gerüstet sein könnte.

Betroffen sind demnach Marschflugkörper vom Typ Tomahawk, die für Angriffe tief in feindlichem Gebiet eingesetzt werden, sowie Patriot- und THAAD-Abfangraketen zur Abwehr feindlicher Raketen und Drohnen.

«Die Vereinigten Staaten haben genug Munition für jedes plausible Szenario im Iran-Krieg, aber die erschöpften Bestände haben ein Verwundbarkeitsfenster für einen möglichen Konflikt im westlichen Pazifik geschaffen», heisst es in dem CSIS-Bericht. Die Zeit, die für eine Wiederauffüllung der Bestände nötig sei, biete Anlass zu grosser Sorge.

Breaking: The US warned Japan their $2,350,000,000 Tomahawk order will be delayed by 2 years



America fired 1,000+ during the Iran war meanwhile, Raytheon only makes 100 a year



4 stocks worth watching as the Pentagon races to restock:



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China will, sein Militär bis 2027 in die Lage versetzen, Taiwan, das es als abtrünnige Provinz ansieht, notfalls mit Gewalt einzunehmen. Experten sehen das zwar nicht als belastbaren Zeitrahmen an. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen in Peking Mitte Mai jedoch gewarnt, dass die Taiwan-Frage das wichtigste Thema in den Beziehungen zwischen China und den USA sei und ein unangemessener Umgang damit die Gefahr von Konflikten berge.

Die Analyse berücksichtigt den historischen Haushaltsvorschlag der republikanischen Regierung Trumps über einen Verteidigungsetat von 1,5 Billionen Dollar für 2027 – umgerechnet etwa 1,39 Billionen Euro. Das Problem sei aber nicht Geld, sondern Zeit, heisst es in der Analyse der Denkfabrik. Produktionskapazitäten auszubauen und komplexe Systeme herzustellen, nehme Zeit in Anspruch. Das Verwundbarkeitsfenster werde «mehrere Jahre» andauern, bis die Bestände wieder ihr früheres Niveau erreichten – und weitere Jahre, bis sie auf dem Niveau lägen, das Militärplaner gerne hätten.

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