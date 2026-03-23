Flugzeug kollidiert in New York mit Feuerwehrfahrzeug – mehrere Verletzte

Bei dem Vorfall sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. (Archivbild) KEYSTONE

Der Vorfall habe sich auf dem Flughafen LaGuardia ereignet, melden örtliche Medien.

DPA dpa

In der Nacht auf Montag ist am Flughafen LaGuardia in New York ein Flugzeug von Air Canada mit einem Fahrzeug der Feuerwehr zusammengestossen.

Wie US-Medien berichten, kam es auf der Landepiste zu dem Unfall, bei dem Dutzende Personen verletzt wurden. Vier Feuerwehrmänner sollen laut der Zeitung lebensbedrohliche Verletzungen erlitten haben. An Bord der Maschine befanden sich rund 100 Passagiere.

Die Maschine vom Typ Mitsubishi CRJ-900LR, betrieben von Jazz Aviation für Air Canada, war aus Montreal unterwegs und befand sich gegen 23.40 Uhr Ortszeit auf der Piste 4, als sie beim Anrollen zum Gate mit dem Fahrzeug kollidierte.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten laut Medienberichten schlechte Wetterbedingungen. Die Flugverfolgungsseite «Flightradar24» zeigte, dass die Maschine kurz vor der Kollision mit rund 39 km/h unterwegs gewesen sein soll – diese Angaben sind jedoch noch nicht bestätigt.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA verhängte unmittelbar nach dem Vorfall einen sogenannten «Ground Stop» für alle Flugzeuge am Flughafen LaGuardia.

Wie «The Guardian» schreibt, gilt die Sperre bis mindestens 05.30 Uhr Ortszeit, könnte aber bis in den Nachmittag verlängert werden. Der Flughafen bleibt vorerst geschlossen, Flüge werden umgeleitet. Die New Yorker Notfallbehörde rief Reisende auf, mit Verspätungen und Absagen zu rechnen und alternative Routen zu nutzen.