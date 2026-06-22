Bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Gaza ist nach palästinensischen Angaben eine Schülerin getötet worden.

Mehrere weitere Menschen seien bei dem Angriff auf ein Fahrzeug verletzt worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Die israelische Armee teilte mit, sie habe ein Mitglied des militärischen Flügels der islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffen, das sich in einem Fahrzeug befunden habe. Man bedauere jeden Schaden für Unbeteiligte und ergreife alle möglichen Massnahmen, um zivile Opfer zu vermeiden.

Palästinensische Augenzeugen sagten, die israelische Luftwaffe habe das Fahrzeug mit vier Raketen angegriffen. Die Insassen seien jedoch entkommen, stattdessen sei die junge Palästinenserin tödlich getroffen worden. Bilder von vor Ort zeigten, wie Menschen das Wrack des schwerbeschädigten Autos umringten.

Laut Gesundheitsbehörde mehr als 1.000 Tote seit Waffenruhe

Das palästinensische Ministerium für Bildung und Hochschulwesen bekundete grosse Trauer über den Tod der Elftklässlerin. Zuletzt seien mehrfach Schüler und Schülerinnen bei israelischen Angriffen getötet worden, hiess es in der Mitteilung. Das Ministerium rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, sich dringend für einen Stopp israelischer Angriffe und besseren Schutz für Schüler, Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen einzusetzen.

Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe im Gazastreifen. Dennoch kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen und bewaffneten Zwischenfällen. Seit Beginn der Waffenruhe sind nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 1.000 Menschen getötet worden.