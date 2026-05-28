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Sie warf Präsident Vergewaltigung vor Trump lässt Justizministerium offenbar gegen Jean Carroll ermitteln

dpa

28.5.2026 - 06:29

Jean Carroll verlässt am 6. September 2024 ein Gericht in Manhattan. 
Jean Carroll verlässt am 6. September 2024 ein Gericht in Manhattan. 
Bild: Keystone/EPA/Sarah Yenesel

Die Autorin Jean Carroll soll in den 1990er Jahren von Donald Trump sexuell missbraucht worden sein. Medienberichten zufolge geht Trumps Justizministerium nun gegen sie vor.

DPA

28.05.2026, 06:29

28.05.2026, 07:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Autorin Jean Carroll soll in den 1990er Jahren von Donald Trump sexuell missbraucht worden sein.
  • Trump wurde verurteilt.
  • Medienberichten zufolge geht das US-Justizministerium nun gegen sie vor.
Mehr anzeigen

Sie bezichtigte Donald Trump lange vor dessen Präsidentschaft des sexuellen Missbrauchs – und gerät jetzt ins Visier seiner Regierung: Medienberichten zufolge ermittelt das US-Justizministerium wegen Meineids gegen die Autorin Jean Carroll. Die Behörde prüfe, ob Carroll in dem Zivilverfahren gegen den heutigen Präsidenten nicht die Wahrheit gesagt habe, berichteten die Sender ABC News und CNN unter Berufung auf ungenannte Quellen.

CNN zufolge geht es dabei um eine eidesstattliche Erklärung Carrolls, wonach sie keine externe Finanzierung für ihre Klage erhalten habe. Später sei aber bekanntgeworden, dass der Milliardär Reid Hoffman einen Teil der Kosten übernommen hatte. Der amtierende Justizminister Todd Blanche hat sich laut CNN aus den Ermittlungen zurückgezogen, weil er zu der Zeit als Anwalt für Trump arbeitete.

Eine New Yorker Geschworenenjury sah es 2023 als erwiesen an, dass Trump die US-Autorin 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen, sexuell missbraucht und später verleumdet hatte. Er wurde zu einer Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Dollar verurteilt. Trump wies die Anschuldigungen stets zurück. Strafrechtlich waren die Vorwürfe zwar verjährt, zivilrechtlich stand der Rechtsweg jedoch offen.

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Trump verurteilt

In einem zweiten Verleumdungsprozess wurde Trump Anfang 2024 zu einer Entschädigungszahlung von 83,3 Millionen Dollar an Carroll verurteilt.

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Der zweite Verleumdungsprozess gegen Donald Trump geht auf die Zielgerade. Nun hat sich der frühere US-Präsident selbst zu Wort gemeldet: Er habe die Autorin nie verletzen wollen, sagte Trump übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Donnerstag vor Gericht in Manhattan. Er habe nur sich selbst, seine Familie und die Präsidentschaft verteidigen wollen.

26.01.2024

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