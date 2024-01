8.01 Uhr

Die Vereinten Nationen beklagen einen massiven Anstieg ziviler Opfer in der Ukraine durch die heftigen russischen Raketen- und Drohnenangriffe in den vergangenen Wochen. Allein im Dezember seien mehr als 100 Menschen getötet und fast 500 weitere verletzt worden, hiess es in einem neuen Bericht der UNO-Mission zur Beobachtung der Menschenrechtslage in der Ukraine.

Diese verzeichnete für Dezember eine Zunahme ziviler Opfer im Vergleich zum Vormonat um 26,5 Prozent. Waren demnach also im November 468 zu beklagen gewesen, waren es im Folgemonat 592. Eine Bestätigung etlicher Berichte über tödliche Angriffe stehe zudem noch aus, weswegen der Anstieg der Opferzahlen womöglich noch höher sei, hiess es.

Noch geprüft würden etwa Meldungen, wonach bei einer russischen Angriffswelle mit Raketen und Drohnen, die Wohngebiete im gesamten Gebiet der Ukraine getroffen habe, vom 29. Dezember bis Anfang Januar 86 Zivilisten getötet und 416 weitere getötet worden seien.

Nach Angaben der UNO-Beobachtungsmission war die höchste Opferzahl bei Attacken inmitten sinkender Wintertemperaturen am 29. Dezember und am 2. Januar zu beklagen. Am 4. Januar seien russische Raketen im Dorf Pokrowsk und im nahegelegenen Ort Riwne in der Ostukraine unweit der Frontlinien eingeschlagen. Zwei Familien – sechs Erwachsene und fünf Kinder – seien dabei unter den Trümmern ihrer Häuser begraben worden. Einige Leichen seien noch immer nicht gefunden worden, hiess es.