Nach der tödlichen Attacke am Christopher Street Day in Berlin fahndet die Polizei europaweit nach dem mutmasslichen Täter. Eine Frau kam ums Leben, 16 weitere Menschen wurden verletzt. Die Ermittler gehen derzeit von einem Anschlag aus und warnen, der Verdächtige könnte bewaffnet sein.

Darum geht’s Nach der tödlichen Attacke am Christopher Street Day in Berlin läuft eine europaweite Fahndung nach dem mutmasslichen Täter.

Eine Frau starb, 16 weitere Menschen wurden verletzt.

Die Polizei sucht nach einem 20-jährigen deutschen Staatsbürger, der der islamistischen Szene zugerechnet wird.

Er gilt als möglicherweise bewaffnet und gefährlich.

Die Ermittlungen zum Tatablauf und möglichen Mittätern dauern an. Zudem wird geprüft, wie das Fahrzeug in den abgesicherten Veranstaltungsbereich gelangen konnte. Zusammenfassung erstellt mit

Nach der tödlichen Attacke am Christopher Street Day (CSD) in Berlin läuft eine europaweite Fahndung nach dem mutmasslichen Täter. Er soll am Samstagabend mit einem weissen Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren sein. Eine Frau kam ums Leben, 16 Menschen wurden verletzt. Drei von ihnen schweben weiterhin in Lebensgefahr.

Laut der «Bild» handelt es sich beim Gesuchten um den 20-jährigen Abdul B., einen deutschen Staatsbürger mit libanesischen Wurzeln. Er sei wegen schwerer Körperverletzung und räuberischer Erpressung polizeibekannt und werde der islamistischen Szene zugerechnet. Zudem soll er Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sein. Erst im Mai sei er aus dem Jugendgefängnis entlassen worden.

Polizei warnt: «Bewaffnet und gefährlich»

Seit Sonntagmorgen fahndet die Polizei mit einem Foto nach Abdul B. Die Suche wurde auf ganz Deutschland ausgeweitet, auch die Nachbarländer – darunter die Schweiz – wurden informiert. Der Mann wird als etwa 1,90 Meter gross und schlank beschrieben. Er soll schwarze Haare sowie einen schwarzen Hoodie und eine weisse Hose getragen haben. Die Polizei warnt ausdrücklich: «Er ist möglicherweise bewaffnet und gefährlich!»

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Ob Abdul B. die Tat allein beging, ist noch unklar. Mehrere deutsche Medien, darunter der «Focus», berichten über Hinweise auf einen möglichen Mittäter. Offiziell bestätigt wurde das bisher nicht. Die Ermittler prüfen zudem, ob es nach der Fahrt in die Menschenmenge eine «zweite Tatphase» gab. Augenzeugen berichteten von Verletzten mit Stichverletzungen. Ob dabei tatsächlich eine Stichwaffe oder gar eine Machete eingesetzt wurde, ist bislang nicht bestätigt.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Ermittler wollen auch klären, wie der Lieferwagen überhaupt in den abgesicherten Bereich am Tiergarten gelangen konnte. Nach Angaben der Polizei waren während des CSD mehr als 250 Zufahrtschutzelemente rund um das Veranstaltungsgelände aufgestellt. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber der «Welt»: «Eigentlich konnte hier gar keiner reinfahren.»