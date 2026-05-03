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Naturphänomen in Tibet Berührt dieser Regenbogen den Boden?

Anaëlle Hebang

3.5.2026

Naturphänomen in Tibet - Berührt dieser Regenbogen den Boden?

Naturphänomen in Tibet - Berührt dieser Regenbogen den Boden?

Ein scheinbar magischer Moment sorgt derzeit in den sozialen Medien für Staunen: In der abgelegenen Hochlandregion Ngari in Tibet tauchte ein Regenbogen auf, der ungewöhnlich nah am Boden erschien.

30.04.2026

Ein scheinbar magischer Moment sorgt derzeit in den sozialen Medien für Staunen: In der abgelegenen Hochlandregion Ngari in Tibet tauchte ein Regenbogen auf, der ungewöhnlich nah am Boden erschien.

Anaëlle Hebang

03.05.2026, 16:51

Im Südwesten Chinas beobachtete ein Autofahrer am 24. April ein aussergewöhnliches Naturschauspiel und hielt es auf Video fest: Ein Regenbogen schien die Erde direkt zu berühren. 

Das Phänomen entsteht durch das Zusammenspiel von Sonnenlicht, feuchter Luft und tief liegendem Nebel. Je nach Blickwinkel verändert sich die Form des Regenbogens, wodurch er fast greifbar wirkt. Die besondere Landschaft in Tibet und die extremen Höhenlagen der Region verstärken solche visuellen Effekte zusätzlich.

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