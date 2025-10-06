Gisèle Pelicot ist zurück im Gericht

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Einer der Verurteilten geht in Berufung Gisèle Pelicot ist zurück im Gericht 

dpa

6.10.2025 - 05:46

Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich startet - Gallery
Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich startet - Gallery. Einer der 51 Verurteilten im Fall Pelicot geht in Berufung (Archivbild).

Einer der 51 Verurteilten im Fall Pelicot geht in Berufung (Archivbild).

Bild: dpa

Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich startet - Gallery. Gisele Pelicot ist über Frankreich hinaus zu einer Ikone im Kampf gegen den Missbrauch von Frauen geworden (Archivbild).

Gisele Pelicot ist über Frankreich hinaus zu einer Ikone im Kampf gegen den Missbrauch von Frauen geworden (Archivbild).

Bild: dpa

Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich startet - Gallery
Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich startet - Gallery. Einer der 51 Verurteilten im Fall Pelicot geht in Berufung (Archivbild).

Einer der 51 Verurteilten im Fall Pelicot geht in Berufung (Archivbild).

Bild: dpa

Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich startet - Gallery. Gisele Pelicot ist über Frankreich hinaus zu einer Ikone im Kampf gegen den Missbrauch von Frauen geworden (Archivbild).

Gisele Pelicot ist über Frankreich hinaus zu einer Ikone im Kampf gegen den Missbrauch von Frauen geworden (Archivbild).

Bild: dpa

Im Missbrauchsfall um Gisèle Pelicot bleibt nur ein Verurteilter bei seiner Berufung. Das Gericht in Nîmes verhandelt nun erneut über die Strafe des 44-Jährigen.

DPA

06.10.2025, 05:46

06.10.2025, 05:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der Verurteilung von 51 Männern in Frankreich wegen des Missbrauchs von Gisèle Pelicot verhandelt ein Gericht von diesem Montag an die Berufung eines Mannes gegen seine Strafe wegen Vergewaltigung.
  • Der 44-Jährige war Ende vergangenen Jahres zu neun Jahren Haft verurteilt worden.
  • Als einziger von zunächst 17 der Verurteilten, die Einspruch gegen ihren Schuldspruch einlegten, hielt er an seiner Berufung fest.
  • Pelicots Mann hatte vor Gericht gestanden, seine damalige Frau fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und von Fremden vergewaltigen lassen zu haben.
  • Er erhielt die Höchststrafe von 20 Jahren Haft.
  • Alle 50 Mitangeklagten wurden ebenfalls schuldig gesprochen.
Mehr anzeigen

Nach der Verurteilung von 51 Männern in Frankreich wegen des Missbrauchs von Gisèle Pelicot verhandelt ein Gericht von diesem Montag an die Berufung eines Mannes gegen seine Strafe wegen Vergewaltigung. Der 44-Jährige war Ende vergangenen Jahres zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Als einziger von zunächst 17 der Verurteilten, die Einspruch gegen ihren Schuldspruch einlegten, hielt er an seiner Berufung fest. Der Prozess vor dem Strafgericht im südfranzösischen Nîmes ist bis zum 8. Oktober angesetzt.

Gisèle Pelicots Mann Dominique hatte vor Gericht gestanden, seine damalige Frau fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und von Fremden vergewaltigen lassen zu haben. Er erhielt die Höchststrafe von 20 Jahren Haft. Alle 50 Mitangeklagten wurden ebenfalls schuldig gesprochen, zumeist wegen schwerer Vergewaltigung, und zu Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren verurteilt. 

Vergewaltigungsprozess von Avignon. Dominique Pelicot schuldig gesprochen – 20 Jahre Gefängnis

Vergewaltigungsprozess von AvignonDominique Pelicot schuldig gesprochen – 20 Jahre Gefängnis

Feministische Ikone

Gisèle Pelicot (72) hatte darauf bestanden, dass der Prozess öffentlich stattfindet und damit dafür gesorgt, dass Vergewaltigungen und der Missbrauch von Frauen weit über Frankreich hinaus in den Fokus der öffentlichen Debatte rückten. In nur wenigen Wochen wurde sie zum Vorbild und zur feministischen Ikone.

Der jahrelange sexuelle Missbrauch von Gisèle Pelicot war eher zufällig aufgeflogen. Dominique Pelicot war im September 2020 festgenommen worden, nachdem er Frauen im Supermarkt unter den Rock gefilmt hatte. Polizisten untersuchten den Computer des Mannes. Dieser hatte den Missbrauch an seiner Frau in Hunderten Fotos und Videos dokumentiert.

Plädoyer im Avignon-Prozess. Alle Angeklagten trugen zu Martyrium bei

Plädoyer im Avignon-ProzessAlle Angeklagten trugen zu Martyrium bei

Starke Medikamente ins Essen gemischt

Gisèle selbst hatte die Übergriffe wegen der starken Medikamente, die ihr damaliger Mann ihr heimlich unter das Essen gemischt hatte, nicht mitbekommen. Sie geht davon aus, etwa 200 Vergewaltigungen erlitten zu haben. Die Ermittler vermuten auch ein Dutzend weitere Täter, die aber nicht identifiziert werden konnten.

Dominique Pelicot hatte den Kontakt zu den Dutzenden von Männern auf einer Online-Plattform gesucht. Viele der Täter sagten später, sie seien von einem Sexspiel des Paares ausgegangen und wiesen den Vorwurf der Vergewaltigung vor Gericht von sich – etwa weil der damalige Ehemann einverstanden gewesen sei. Auch der Verurteilte, dessen Berufung nun verhandelt wird, hält an diesem Standpunkt fest.

Weitere Ermittlungen gegen verurteilten Ehemann

Unterdessen wird gegen Dominique Pelicot weiter wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des Mordes an einer 23-Jährigen 1991 in Paris sowie wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung einer 18-Jährigen 1999 im Pariser Umland ermittelt. In beiden Fällen soll der Täter Ether zur Betäubung der Opfer eingesetzt haben. Diese arbeiteten für Immobilienagenturen und wurden während einer Wohnungsbesichtigung angegriffen.

Meistgelesen

Trump schickt Kaliforniens Nationalgardisten nach Portland +++ Präsident will zum 80. Geburtstag Käfigkampf vor Weissem Haus
Widerwillig setzt Zürich den späten Unterrichtsbeginn um
Gisèle Pelicot ist zurück im Gericht
Diese 8 Irrtümer können dein Testament ungültig machen
Historische Treppe aus dem 15. Jahrhundert taucht in den USA auf

Mehr zum Thema

Missbrauchsprozess von Avignon. So hat der Mut einer einzigen Frau ein Land und die Welt verändert

Missbrauchsprozess von AvignonSo hat der Mut einer einzigen Frau ein Land und die Welt verändert

Netzwerk offengelegt. So perfid ging Dominique Pelicot bei den Vergewaltigungen vor

Netzwerk offengelegtSo perfid ging Dominique Pelicot bei den Vergewaltigungen vor

Die mutigste Frau der Welt. Gisèle Pelicot: «Das ist kein Mut, sondern Entschlossenheit»

Die mutigste Frau der WeltGisèle Pelicot: «Das ist kein Mut, sondern Entschlossenheit»

Vergewaltigungsopfer von Avignon. Gisèle Pelicot spricht von einem «Prozess der Feigheit»

Vergewaltigungsopfer von AvignonGisèle Pelicot spricht von einem «Prozess der Feigheit»