Beschwört J.D. Vance hier einen kalten Bürgerkrieg?

J.D. Vance moderierte «The Charlie Kirk Show» in seinem Büro im Weissen Haus. () Doug Mills/The New York Times via AP, Pool/Keystone

Nach dem Mord an Charlie Kirk läuft dessen Podcast weiter. Die letzte Ausgabe wurde von Vizepräsident J.D. Vance moderiert. Und der nutzte sie als Plattform, um politischen Gegnern den Krieg zu erklären.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen J.D. Vance hat eine Episode des Podcasts des erschossenen Influencers Charlie Kirk moderiert.

Der Vizepräsident der USA gedachte in der Sendung gemeinsam mit hochrangigen Gästen dem Ermordeten.

Vance nutzte die Plattform auch, um den politischen Gegnern der MAGA-Bewegung den Kampf anzusagen, die er für die Tat in der Verantwortung sieht.

Privatpersonen sollen angeschwärzt werden, liberale Nichtregierungsorganisationen bekämpft.

Die Spaltung der USA wird weiter beschleunigt werden. Mehr anzeigen

Seit dem Attentat auf den einflussreichen rechten Aktivisten Charlie Kirk befindet sich die USA – einmal mehr – im Ausnahmezustand. Auch der Podcast des Verstorbenen selbst, «The Charlie Kirk Show» trägt dazu bei.

Was auf ersten Blick absurd scheint, dient den politischen Verbündeten Kirks – Donald Trumps MAGA-Bewegung und damit der US-Regierung selbst – dazu, dessen Einflussnahme auf den politischen Diskurs in den USA aufrechtzuerhalten: Kirk ist tot, sein Einfluss wird bleiben.

Wie wichtig das dem Weissen Haus ist, verdeutlicht der jüngste Gastmoderator der Show: Vizepräsident J.D. Vance, der hochrangige Gäste wie Finanzminister Robert F. Kennedy und den rechtskonservativen Journalisten Tucker Carlson geladen hatte, Kirk zu gedenken.

Bei einer blossen Erinnerungsveranstaltung blieb es jedoch nicht. Tatsächlich kann die politische Bedeutung von Vance‘ Auftritt als Podcaster kaum unterschätzt werden: Sie kam der Ankündigung einer neuen politischen Ära gleich. blueNews ordnet die wichtigsten Punkte ein.

Liberalen Nichtregierungsorganisationen wird der Krieg erklärt

Nachdem Kirks Tod verkündet wurde, wurden die Reaktionen auf seine Ermordung schnell zu einem ähnlich grossen Politikum wie die Tat selbst. So griff Vance einen Artikel der linken Zeitschrift «The Nation» auf, dessen Autorin Elizabeth Spiers er vorwarf, «Lügen über einen toten Mann» verbreitet zu haben.

Damit hat er nicht Unrecht: Tatsächlich hatte Spiers ein Zitat Kirks aus dem Kontext gerissen, um ihn als Rassisten zu entlarven. Allerdings knüpfte Vance an seine Empörung mit einer eigenen Realitätsverzerrung an, indem er behauptete, «The Nation» werde von der Open Society Foundation des Milliardärs George Soros, einem Lieblingsfeind Donald Trumps, sowie der Ford-Stiftung finanziert.

Laut der «Washington Post» hat es seit einem letzten Zuschuss 2019 keinerlei Zahlungen mehr an «The Nation» durch die Ford-Stiftung gegeben. Eine finanzielle Unterstützung durch die Open Society Foundations stritt die Zeitschrift komplett ab.

Dennoch hat die Trump-Regierung damit einen neuen Grund gefunden, um gegen unliebsame Nichtregierungsorganisationen vorzugehen – noch schärfer als durch die bisherigen Kürzungen von öffentlichen Geldern. Die vermeintliche Gefahr, die sie für die amerikanische Demokratie darstellen würden, steht jetzt in einem direkten Zusammenhang mit politischer Gewalt. Die Feindbilder sind nicht neu – aber greifbarer geworden.

Vances Rede kam der Erklärung eines kalten Bürgerkriegs gleich

Im Gespräch mit Trumps stellvertretenden Stabschef Stephen Miller, dem Architekt hinter der extremen Abschiebepolitik des Präsidenten, versprach Vance gegen Netzwerke von Nichtregierungsorganisationen vorzugehen, «die Gewalt aufwiegeln, begünstigen und ausüben». Doch beliess er es nicht bei der Kampferklärung an mächtige Gegenspieler in der politischen und kulturellen Arena.

Einen noch grösseren Tabubruch stellt Vances Aufruf dar, Privatpersonen, die Kirks Ermordung «zelebrieren», nicht nur Gegenwind zu geben, sondern sie ihren Arbeitgeber*innen zu melden. «Wir glauben nicht an politische Gewalt», so der Vizepräsident. «Aber wir glauben an Anstand und es gibt nichts Anständiges daran, ein politisches Attentat zu zelebrieren.»

Aus dem Mund des Mannes im zweithöchsten Amt des Landes kommen diese Worte der Erklärung eines kalten Bürgerkrieges gleich. Nachdem jemand einen Andersdenkenden erschossen hat, sollen nun wiederum Andersdenkende angeschwärzt werden – und zwar so, dass ihre Existenzgrundlage gefährdet wird.

«Meinungsfreiheit» ist zu einer austauschbaren Floskel geworden

Dass es ausgerechnet J.D. Vance ist, der dazu aufruft, politisch andersdenkende Privatpersonen durch sozialen Druck und Anschwärzung zu bekämpfen, ist bemerkenswert. Denn Vance hat sich bisher vor allem als Kämpfer für den Erhalt der Meinungsfreiheit verstanden, deren Verständnis in den USA besonders weit geht.

Denn selbst Hassrede ist in den Vereinigten Staaten unter dem ersten Zusatz der Verfassung als Meinungsfreiheit geschützt. Aus dem liberalen Lager wurde diese strenge Auslegung in jüngerer Vergangenheit immer stärker hinterfragt, Hassrede im Internet unterbunden werden. Für jemanden wie Vance eine Unterdrückung des Rechts auf freie Meinungsäusserung.

Und tatsächlich hat es unter der Biden-Regierung Einschnitte in die Meinungsfreiheit gegeben, etwa als während der Corona-Pandemie soziale Netzwerke wie Twitter von der Regierung dazu aufgefordert wurden, Beiträge, die Regierungsmassnahmen hinterfragen, zu shadowbannen – sie also nicht zu löschen, aber ihre Reichweite stark einzuschränken – selbst dann, wenn sie aus seriösen Quellen kamen.

Das ging aus den «Twitter Files» hervor, die die interne Korrespondenz des Konzerns offenlegte, nachdem Elon Musk die Firma gekauft hatte. Auch die Reichweite von Charlie Kirk war von Twitter eingeschränkt worden, allerdings ohne dass die Regierung das gefordert hätte.

Nun hat Vance, der vermeintliche Kämpfer für Meinungsfreiheit, den Anhänger*innen von Charlie Kirk und Donald Trump einen Freischein erteilt, Menschen auf dem anderen Ende des politischen Spektrums zu drangsalieren, weil sie angeblich eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Ähnlich hatten die Demokraten argumentiert, wenn sie Hassrede oder Zweifel an Corona-Massnahmen unterbanden.

Plötzlich gibt es also eine Gruppe, die ihr Recht auf Meinungsfreiheit verwirkt hat. Die absolute Auslegung des ersten Verfassungszusatzes ist verworfen. Wenn sie nicht ohnehin stets ein Vorsatz war, den politischen Gegner anzugreifen, weil der gerade am längeren Hebel sass.

Nun da Trump und Vance selbst wieder an diesem Hebel sitzen, nutzen sie ihn radikaler als es Bidens Demokraten gewagt haben – etwa wenn sie ausländische Studierende verhaften lassen, weil sie einen pro-palästinensischen Text in einer Uni-Zeitung veröffentlicht haben.

Das Weisse Haus will das Land einen, indem es seine Gegner einschüchtert

Politische Gewalt sei kein Problem beider Seiten, sondern gehe speziell von der extremen Linken aus, die immer mehr Einfluss auf den linken Mainstream hätte, so Vance. Den politisch motivierten Mord an der demokratischen Politikerin Melissa Hortman und ihrem Ehemann vor gerade einmal drei Monaten erwähnte er nicht.

Seinen Aufruf an nationaler Einheit knüpfte er an eine Bedingung: Die Zerschlagung der Strukturen seiner politischen Gegner.

Das nächste Kapitel der zweiten Trump-Ära ist damit aufgeschlagen worden – im Podcast eines Mannes, der einer politischen Spaltung zum Opfer gefallen ist, die jetzt von der Regierung selbst weiter vertieft wird.