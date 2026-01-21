  1. Privatkunden
#09: Trump – das ist nicht neutral Besiegelt Trump in der neutralen Schweiz das Ende der Nato?

Philipp Dahm

21.1.2026

Grönland und Groll gegen die EU: Besiegelt Trump in der neutralen Schweiz das Ende der Nato?

Grönland und Groll gegen die EU: Besiegelt Trump in der neutralen Schweiz das Ende der Nato?

Seit 80 Jahren herrscht in Westeuropa Frieden, doch diese Ägide könnte ausgerechnet in der neutralen Schweiz ihr Ende finden. Donald Trumps Besuch beim WEF würde in die Geschichtsbücher eingehen. Warum der Besuch in Davos so heikel ist, erfährst du im Video.

19.01.2026

Seit 80 Jahren herrscht in Westeuropa Frieden, doch diese Ägide könnte ausgerechnet in der neutralen Schweiz ihr Ende finden. Donald Trumps Besuch beim WEF würde in die Geschichtsbücher eingehen. Warum der Besuch in Davos so heikel ist, erfährst du im Video.

Philipp Dahm

21.01.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump reist am 21. Januar in die Schweiz, um am WEF in Davos GR teilzunehmen.
  • Trump will ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unterschreiben.
  • Überschattet wird seine Reise von den Diskussionen um eine Annexion Grönlands: Wenn die Gespräche mit den Europäern die Lage nicht entspannen, droht die Nato, auseinanderzufallen.
Mehr anzeigen

