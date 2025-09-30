Nach brutaler Razzia der US-Einwanderungsbehörde – Besitzer einer Autowaschanlage fordert 50 Millionen US-Dollar Schadensersatz Ein 79-jähriger Geschäftsinhaber wird bei einer ICE-Razzia brutal zu Boden geworfen und fast 12 Stunden festgehalten. Überwachungskameras liefern nun einen erschütternden Einblick in das Vorgehen der Beamten. 30.09.2025

Ein 79-jähriger Geschäftsinhaber wird bei einer ICE-Razzia brutal zu Boden geworfen und fast zwölf Stunden festgehalten. Überwachungskameras liefern nun einen erschütternden Einblick in das Vorgehen der Beamten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rafie Shouhed erleidet bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde Rippenbrüche, eine Gehirnerschütterung und bleibt ohne Anklage fast zwölf Stunden in Gewahrsam.

Der 79-Jährige verklagt daraufhin mehrere Bundesbehörden auf 50 Millionen US-Dollar wegen Misshandlung und seelischem Trauma.

Ein 79-jähriger US-Bürger aus Los Angeles erhebt nach einem heftigen Zugriff von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE schwere Vorwürfe gegen die Bundesbehörden.

Rafie Shouhed, Besitzer einer Autowaschanlage, wird am 9. September von maskierten Agenten zu Boden geworfen und fast 12 Stunden festgehalten – trotz gebrochener Rippen, einer Kopfverletzung und kürzlicher Herz-OP.

Er fordert nun 50 Millionen US-Dollar Schadenersatz wegen Körperverletzung, seelischem Leid und Verstössen gegen die Bürgerrechte.

Brutale ICE-Razzien in Südkalifornien

Videoaufnahmen zeigen, wie die Agenten Shouhed brutal auf den Boden schleudern, während er – laut seines Anwalts – lediglich die Legalität seiner Angestellten nachweisen wollte.

Der Vorfall fällt in die aggressive Einwanderungspolitik der Trump-Administration in Südkalifornien, die nach einem Urteil des Supreme Courts wieder vermehrt Razzien durchführt.

Videoaufnahmen geben nun einen erschütternden Einblick, wie brutal die Einsatzkräfte der US-Einwanderungsbehörden vorgehen.

