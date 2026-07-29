Ein Bestatter in England hatte Angehörigen Einäscherungen versprochen. Stattdessen fand die Polizei 31 Leichname in einem Kühlraum – teilweise seit Monaten oder Jahren. Der 48-Jährige hat sich unter anderem des Betrugs und Diebstahls schuldig bekannt.

Darum geht’s Die Polizei entdeckte in einem Bestattungsinstitut in Hull 31 nicht eingeäscherte Leichname.

Der Inhaber bekannte sich in zahlreichen Anklagepunkten schuldig und muss mit einer Haftstrafe rechnen.

Der Fall löst Forderungen nach strengeren Regeln für Bestattungsunternehmen in England und Wales aus. Zusammenfassung erstellt mit

In einem Bestattungsinstitut im englischen Hull hat die Polizei 31 Leichname gefunden, die längst hätten eingeäschert werden sollen. Die Verstorbenen lagen in einem Kühlraum auf Regalen und befanden sich laut Staatsanwaltschaft in unterschiedlichen Stadien der Verwesung.

Der 48-jährige Inhaber des Unternehmens hatte sich bereits im April in zahlreichen Anklagepunkten schuldig bekannt. Dazu gehören Betrug und Diebstahl. Am Montag begann vor dem Hull Crown Court eine fünftägige Anhörung zur Festsetzung des Strafmasses. Dem Mann droht eine Haftstrafe.

Leichnam eines Kindes lag zwei Jahre im Institut

Unter den Verstorbenen befanden sich auch die sterblichen Überreste eines zweijährigen Kindes. Diese sollen bereits seit zwei Jahren im Institut gelegen haben.

Zusätzlich stellten die Ermittler mehr als 100 Urnen mit der Asche Verstorbener sicher. Ein ehemaliger Mitarbeiter beschrieb das Unternehmen laut Staatsanwaltschaft als «Schauplatz eines Horrorfilms».

Der Staatsanwalt erklärte vor Gericht, die meisten Leichen seien nicht zugedeckt gewesen. Der Beschuldigte habe Angehörige getäuscht, falsche Versprechen gemacht und zudem Spendengelder veruntreut, die für wohltätige Zwecke bestimmt gewesen seien.

Bestatter verweist auf finanzielle Probleme

Der Mann begründete sein Vorgehen mit finanziellen Schwierigkeiten. Er habe Schulden von rund 90'000 Pfund angehäuft, weil Kundinnen und Kunden ihre Rechnungen nicht immer bezahlt hätten.

Die Staatsanwaltschaft widerspricht dieser Darstellung. Die finanzielle Lage des Unternehmens sei nicht prekär gewesen. Stattdessen soll der Bestatter Geld für sich selbst oder andere ausgegeben und übermässige private Ausgaben getätigt haben.

Mutter glaubte an Einäscherung ihres Sohnes

Mehr als 100 Angehörige sollen im Rahmen der Anhörung Stellung nehmen. Eine der Betroffenen ist Jasmine Beverley. Ihr Sohn Sunny kam im Mai 2022 tot zur Welt.

Sie ging davon aus, dass ihr Kind nach der Trauerfeier eingeäschert worden sei. Später erfuhr sie, dass seine sterblichen Überreste fast zwei Jahre danach noch immer im Unternehmen lagen – in einem braunen Umschlag auf dem Boden.

Der Fall hat in Grossbritannien eine Debatte über die Regulierung von Bestattungsunternehmen ausgelöst.

In England und Wales ist für die Tätigkeit als Bestatter keine Lizenz vorgeschrieben. Mehrere Betroffene und Parlamentarier wollen sich nun für strengere Regeln einsetzen. In Schottland gilt seit März 2025 ein Verhaltenskodex.