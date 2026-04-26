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Reaktionen auf Schüsse in Washington «Zum Glück sind die Trumps wohlauf»: So bestürzt äussern sich die Staatschefs

dpa

26.4.2026 - 12:28

Haben Trump ihre Solidarität bekundet: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (von links), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Kanadas Premierminister Mark Carney, US-Präsident Donald Trump und Grossbritanniens Premierminister Keir Starmer.
Haben Trump ihre Solidarität bekundet: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (von links), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Kanadas Premierminister Mark Carney, US-Präsident Donald Trump und Grossbritanniens Premierminister Keir Starmer.
Keystone

Nach einem Vorfall mit Schüssen in Washington, bei dem viele Regierungsmitglieder anwesend waren, ist das Entsetzen vielerorts gross. Wie internationale Spitzenpolitiker reagieren.

,

DPA, Dominik Müller

26.04.2026, 12:28

26.04.2026, 12:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach den Schüssen beim Gala-Dinner in Washington verurteilten internationale Politiker den Vorfall scharf und zeigten sich bestürzt.
  • Mehrere Staats- und Regierungschefs betonten, dass Gewalt in Demokratien keinen Platz habe und sprachen Donald Trump ihre Unterstützung aus.
  • Gleichzeitig würdigten sie die Sicherheitskräfte und zeigten sich erleichtert, dass die Beteiligten unverletzt blieben.
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Nach den Schüssen während eines Gala-Dinners in Washington mit US-Präsident Donald Trump äussern internationale Spitzenpolitiker ihre Bestürzung. «Gewalt hat in einer Demokratie keinen Platz. Ich versichere Donald Trump meine uneingeschränkte Unterstützung», schrieb etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf der Plattform X und nannte den Angriff inakzeptabel.

Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni sprach Trump und allen Anwesenden ihre Anteilnahme aus. «Kein politischer Hass darf in unseren Demokratien Platz finden. Wir werden nicht zulassen, dass Fanatismus die Orte der freien Debatte und der Information vergiftet», schrieb sie in einem Post. 

Hat US-Präsident Donald Trump ihre Anteilnahme ausgesprochen: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Hat US-Präsident Donald Trump ihre Anteilnahme ausgesprochen: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Keystone

Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf X, dass es eine riesige Erleichterung sei, dass Trump, seine Frau, First Lady Melania Trump, und alle Anwesenden in Sicherheit seien. «Jeder Angriff auf demokratische Institutionen oder auf die Pressefreiheit muss aufs Schärfste verurteilt werden.»

«Gewalt ist niemals der richtige Weg»

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb, dass Gewalt in der Politik niemals Platz habe. Sie danke Polizei und Sicherheitskräften, die durch ihr schnelles Handeln die Sicherheit der Gäste gewährleistet hätten. Ähnlich äusserte sich EU-Ratspräsident António Costa. Er nannte die Ereignisse auf X zutiefst beunruhigend. Politische Gewalt habe im öffentlichen Leben keinen Platz und müsse entschieden abgelehnt werden. 

Panik bei Trump-Dinner. Während alle unter die Tische flüchten, isst dieser Mann seelenruhig weiter

Panik bei Trump-DinnerWährend alle unter die Tische flüchten, isst dieser Mann seelenruhig weiter

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez teilte mit: «Gewalt ist niemals der richtige Weg. Die Menschheit kommt nur durch Demokratie, Zusammenleben und Frieden voran.»

«Ich bin erleichtert, dass der Präsident, die First Lady und alle Gäste wohlauf sind», schrieb Kanadas Premierminister Mark Carney auf X. Politische Gewalt habe in keiner Demokratie etwas zu suchen. Seine Gedanken seien bei all jenen, die durch dieses beunruhigende Ereignis erschüttert sind.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu schrieb, er und seine Frau seien schockiert über das versuchte Attentat auf Trump. Sie seien erleichtert, dass die Trumps wohlauf seien und wünschten dem bei dem Vorfall angeschossenen Sicherheitsbeamten eine schnelle Genesung.

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