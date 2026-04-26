«Zum Glück sind die Trumps wohlauf»: So bestürzt äussern sich die Staatschefs

Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni sprach Trump und allen Anwesenden ihre Anteilnahme aus. «Kein politischer Hass darf in unseren Demokratien Platz finden. Wir werden nicht zulassen, dass Fanatismus die Orte der freien Debatte und der Information vergiftet», schrieb sie in einem Post.
Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf X, dass es eine riesige Erleichterung sei, dass Trump, seine Frau, First Lady Melania Trump, und alle Anwesenden in Sicherheit seien. «Jeder Angriff auf demokratische Institutionen oder auf die Pressefreiheit muss aufs Schärfste verurteilt werden.»
I am shocked by the scenes at the White House Correspondents’ Dinner in Washington overnight.
Any attack on democratic institutions or on the freedom of the press must be condemned in the strongest possible terms.
It is a huge relief that @POTUS, the First Lady and all those…
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb, dass Gewalt in der Politik niemals Platz habe. Sie danke Polizei und Sicherheitskräften, die durch ihr schnelles Handeln die Sicherheit der Gäste gewährleistet hätten. Ähnlich äusserte sich EU-Ratspräsident António Costa. Er nannte die Ereignisse auf X zutiefst beunruhigend. Politische Gewalt habe im öffentlichen Leben keinen Platz und müsse entschieden abgelehnt werden.
Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez teilte mit: «Gewalt ist niemals der richtige Weg. Die Menschheit kommt nur durch Demokratie, Zusammenleben und Frieden voran.»
«Ich bin erleichtert, dass der Präsident, die First Lady und alle Gäste wohlauf sind», schrieb Kanadas Premierminister Mark Carney auf X. Politische Gewalt habe in keiner Demokratie etwas zu suchen. Seine Gedanken seien bei all jenen, die durch dieses beunruhigende Ereignis erschüttert sind.
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu schrieb, er und seine Frau seien schockiert über das versuchte Attentat auf Trump. Sie seien erleichtert, dass die Trumps wohlauf seien und wünschten dem bei dem Vorfall angeschossenen Sicherheitsbeamten eine schnelle Genesung.