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Videos zeigen Ausnahmesituation Tausende Bienen legen eine ganze Stadt lahm

Nicole Agostini

17.4.2026

Videos zeigen Ausnahmesituation: Tausende Bienen legen eine ganze Stadt lahm

Videos zeigen Ausnahmesituation: Tausende Bienen legen eine ganze Stadt lahm

Ein grosser Bienenschwarm hat am Mittwoch die israelische Stadt Netivot fest im Griff. Die Einwohner*innen schliessen Fenster und Türen und müssen sich drinnen aufhalten. Doch was hat das Ausschwärmen der Bienen auf sich?

17.04.2026

Ein grosser Bienenschwarm hat am Mittwoch die israelische Stadt Netivot fest im Griff. Die Einwohner*innen schliessen Fenster und Türen und müssen sich drinnen aufhalten. Doch was hat das Ausschwärmen der Bienen auf sich?

Nicole Agostini

17.04.2026, 14:26

In der israelischen Stadt Netivot herrscht am Mittwoch Ausnahmezustand: Tausende Bienen schwirren in Massen dicht in der Luft herum. Augenzeug*innen filmen das Ereignis: Die Videos gehen in den sozialen Medien viral.

Auf den ersten Blick wirken die Aufnahmen der Bienenschwärme dramatisch. Doch eigentlich handelt es sich dabei um ein Naturphänomen.

Wieso die Bienen ausschwärmen, erfährst du im Video.

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14.09.2023

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