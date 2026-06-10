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Strandbesucher staunen Bienenschwarm überfällt italienischen Strand

SDA

10.6.2026 - 14:18

Auf dem Sonnenschirm sitzt plötzlich ein gigantischer Bienenschwarm.
Auf dem Sonnenschirm sitzt plötzlich ein gigantischer Bienenschwarm.
Screenshot

Ein ruhiger Tag am Strand, bevor all die Touristen kommen: In Italien hat ein mächtiger Bienenschwarm diese Hoffnung zunichtegemacht.

Keystone-SDA

10.06.2026, 14:18

10.06.2026, 15:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • An einem Strand nahe Rimini liessen sich mehrere Tausend Bienen auf einem einzelnen Sonnenschirm nieder.
  • Ein Bienenzüchter konnte den Schwarm später sicher entfernen, verletzt wurde niemand.
  • Experten vermuten, dass hohe Temperaturen und die Position der Bienenkönigin den Vorfall begünstigten.
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An dem Adria-Strand in der Nähe des viel besuchten Badeorts Rimini kreisten plötzlich mehrere Tausend Bienen umher und liessen sich dann auf einem einzigen Sonnenschirm nieder. Innerhalb weniger Minuten verwandelten sie den Schirm in eine Art Hauptquartier. Glücklicherweise gelang es einem herbeigerufenen Bienenzüchter, den Schwarm wieder wegzulocken.

Gestochen wurde nach Angaben der Behörden niemand. Anfangs eilten viele Strandbesucher zu dem Schirm, um Handy-Fotos von dem Schwarm zu machen. Die Umgebung wurde dann aber sicherheitshalber abgesperrt.

Vermutet wird, dass sich die Königin des Bienenschwarms auf dem Schirm niederliess und die anderen ihr dann folgten. Erst vor einigen Tagen hatte sich an einem anderen Strand in Riccione, ebenfalls in der Nähe von Rimini, ein ähnlicher Vorfall ereignet.

Experte vermutet Zusammenhang mit hohen Temperaturen

Der Präsident der italienischen Gesellschaft für Umweltmedizin, Alessandro Miani, führte die Vorfälle im Fernsehsender Rai auch auf die aktuellen Temperaturen zurück, die höher liegen als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Bienen, Wespen und andere Insekten reagierten dann aggressiver und suchten auch die Nähe von Menschen. In Rimini war es in den vergangenen Tagen mehr als 30 Grad heiss.

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