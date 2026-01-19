  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dutzende Tote Bilder und Videos zeigen Zugunglück in Spanien

Sven Ziegler

19.1.2026

Viele Tote bei Zugunglück in Spanien

Viele Tote bei Zugunglück in Spanien

Bei einem Zugunglück in Spanien sind über 30 Menschen gestorben. Videos zeigen das Ausmass der Tragödie.

19.01.2026

Aufnahmen von Augenzeugen und Rettungskräften dokumentieren die Folgen des schweren Zugunglücks im südspanischen Adamuz. Die Bilder zeigen entgleiste Waggons, Trümmer und den Einsatz der Rettungskräfte vor Ort.

Redaktion blue News

19.01.2026, 08:45

19.01.2026, 08:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bilder und Videos zeigen entgleiste und teilweise deformierte Zugwaggons bei Adamuz.
  • Aufnahmen dokumentieren den Einsatz von Rettungskräften sowie die Evakuierung von Passagieren.
  • Die Videos stammen von Augenzeugen und Einsatzkräften kurz nach dem Unfall.
Mehr anzeigen

Kurz nach dem Zusammenstoss zweier Hochgeschwindigkeitszüge bei Adamuz hielten Augenzeugen und Einsatzkräfte die Szene mit ihren Handys fest. 

Video zeigt Zerstörung nach Zugkollision

Video zeigt Zerstörung nach Zugkollision

Nach dem schweren Zugunglück im südspanischen Adamuz kämpfen Überlebende und Angehörige mit Schock, Angst und Ungewissheit. Augenzeugen berichten von Dunkelheit, Schreien und dem verzweifelten Versuch, Eingeklemmte zu befreien.

19.01.2026

Einige Videos entstanden noch während der Evakuierung der Passagiere.

Viele Aufnahmen zeigen beschädigte Waggons, verstreutes Gepäck und Rettungskräfte, die Verletzte versorgen.

Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien - Gallery
Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien - Gallery. Rettungskräfte untersuchen den entgleisten Zug.

Rettungskräfte untersuchen den entgleisten Zug.

Bild: EPA/Eleanorinthesky/X

Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien - Gallery. In einem auf X geposteten Bild ist der entgleiste Zug zu sehen. (18. Januar 2026) 

In einem auf X geposteten Bild ist der entgleiste Zug zu sehen. (18. Januar 2026) 

Bild: EPA/Eleanorinthesky/X

Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien - Gallery. Ministerpräsident Pedro Sánchez sicherte schnelle Hilfe zu.

Ministerpräsident Pedro Sánchez sicherte schnelle Hilfe zu.

Bild: dpa

Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien - Gallery. Unter den Todesopfern ist einer der Lokführer.

Unter den Todesopfern ist einer der Lokführer.

Bild: dpa

Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien - Gallery
Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien - Gallery. Rettungskräfte untersuchen den entgleisten Zug.

Rettungskräfte untersuchen den entgleisten Zug.

Bild: EPA/Eleanorinthesky/X

Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien - Gallery. In einem auf X geposteten Bild ist der entgleiste Zug zu sehen. (18. Januar 2026) 

In einem auf X geposteten Bild ist der entgleiste Zug zu sehen. (18. Januar 2026) 

Bild: EPA/Eleanorinthesky/X

Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien - Gallery. Ministerpräsident Pedro Sánchez sicherte schnelle Hilfe zu.

Ministerpräsident Pedro Sánchez sicherte schnelle Hilfe zu.

Bild: dpa

Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien - Gallery. Unter den Todesopfern ist einer der Lokführer.

Unter den Todesopfern ist einer der Lokführer.

Bild: dpa

Mehr internationale News

Ohne Pilot, aber brandgefährlich. So sieht der erste vollautonome Militärhelikopter Grossbritanniens aus

Ohne Pilot, aber brandgefährlichSo sieht der erste vollautonome Militärhelikopter Grossbritanniens aus

Dänemark. Trump über Grönland: «Es wird erledigt werden!!!»

DänemarkTrump über Grönland: «Es wird erledigt werden!!!»

Unfall am Freitagnachmittag. Bergwanderer (66) stürzt auf der Rigi über Felswand – tot

Unfall am FreitagnachmittagBergwanderer (66) stürzt auf der Rigi über Felswand – tot

Meistgelesen

Rentnerin (85) wegen Hund im Bus gebüsst – sie wehrt sich allein vor Gericht
Tragödie gibt Rätsel auf – 39 Tote bei Zugunglück in Spanien
Trump droht jetzt offen – «denke nicht mehr nur über Frieden nach»
«Irgendwann merkt man, dass man nichts mehr tun kann»
Marokko tobt nach Final-Drama: «Das Spiel war beschämend für Afrika»