Viele Tote bei Zugunglück in Spanien
Bei einem Zugunglück in Spanien sind über 30 Menschen gestorben. Videos zeigen das Ausmass der Tragödie.
19.01.2026
Aufnahmen von Augenzeugen und Rettungskräften dokumentieren die Folgen des schweren Zugunglücks im südspanischen Adamuz. Die Bilder zeigen entgleiste Waggons, Trümmer und den Einsatz der Rettungskräfte vor Ort.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Bilder und Videos zeigen entgleiste und teilweise deformierte Zugwaggons bei Adamuz.
- Aufnahmen dokumentieren den Einsatz von Rettungskräften sowie die Evakuierung von Passagieren.
- Die Videos stammen von Augenzeugen und Einsatzkräften kurz nach dem Unfall.
Kurz nach dem Zusammenstoss zweier Hochgeschwindigkeitszüge bei Adamuz hielten Augenzeugen und Einsatzkräfte die Szene mit ihren Handys fest.
Video zeigt Zerstörung nach Zugkollision
Nach dem schweren Zugunglück im südspanischen Adamuz kämpfen Überlebende und Angehörige mit Schock, Angst und Ungewissheit. Augenzeugen berichten von Dunkelheit, Schreien und dem verzweifelten Versuch, Eingeklemmte zu befreien.
19.01.2026
Einige Videos entstanden noch während der Evakuierung der Passagiere.
Viele Aufnahmen zeigen beschädigte Waggons, verstreutes Gepäck und Rettungskräfte, die Verletzte versorgen.
Rettungskräfte untersuchen den entgleisten Zug.
In einem auf X geposteten Bild ist der entgleiste Zug zu sehen. (18. Januar 2026)
Ministerpräsident Pedro Sánchez sicherte schnelle Hilfe zu.
Unter den Todesopfern ist einer der Lokführer.
Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien - Gallery
Rettungskräfte untersuchen den entgleisten Zug.
In einem auf X geposteten Bild ist der entgleiste Zug zu sehen. (18. Januar 2026)
Ministerpräsident Pedro Sánchez sicherte schnelle Hilfe zu.
Unter den Todesopfern ist einer der Lokführer.