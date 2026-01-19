Viele Tote bei Zugunglück in Spanien Bei einem Zugunglück in Spanien sind über 30 Menschen gestorben. Videos zeigen das Ausmass der Tragödie. 19.01.2026

Aufnahmen von Augenzeugen und Rettungskräften dokumentieren die Folgen des schweren Zugunglücks im südspanischen Adamuz. Die Bilder zeigen entgleiste Waggons, Trümmer und den Einsatz der Rettungskräfte vor Ort.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bilder und Videos zeigen entgleiste und teilweise deformierte Zugwaggons bei Adamuz.

Aufnahmen dokumentieren den Einsatz von Rettungskräften sowie die Evakuierung von Passagieren.

Die Videos stammen von Augenzeugen und Einsatzkräften kurz nach dem Unfall. Mehr anzeigen

Kurz nach dem Zusammenstoss zweier Hochgeschwindigkeitszüge bei Adamuz hielten Augenzeugen und Einsatzkräfte die Szene mit ihren Handys fest.

Einige Videos entstanden noch während der Evakuierung der Passagiere.

BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated, in Adamuz, Córdoba, Spain.



At least two people. pic.twitter.com/klbOs8ZRyD — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 18, 2026

Viele Aufnahmen zeigen beschädigte Waggons, verstreutes Gepäck und Rettungskräfte, die Verletzte versorgen.