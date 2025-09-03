  1. Privatkunden
Tragödie in Lissabon Videos zeigen chaotische Szenen nach Standseilbahn-Unglück

Sven Ziegler

3.9.2025

Bilder zeigen chaotische Szenen nach Standseilbahn-Unglück

Bilder zeigen chaotische Szenen nach Standseilbahn-Unglück

In Lissabon ist die traditionsreiche Standseilbahn «Elevador da Glória» entgleist. Portugals Präsident sprach von mehreren Toten, rund 20 Menschen wurden verletzt.

03.09.2025

In Lissabon ist die traditionsreiche Standseilbahn «Elevador da Glória» entgleist. Portugals Präsident sprach von mehreren Toten, rund 20 Menschen wurden verletzt.

Redaktion blue News

03.09.2025, 21:45

03.09.2025, 21:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Portugals Präsident Rebelo de Sousa bestätigte mehrere Todesopfer nach dem Unfall
  • Rund 20 Menschen wurden verletzt, vier davon befinden sich laut Zivilschutz in kritischem Zustand
  • Eine Augenzeugin berichtete, die Bahn sei «ungezügelt» mit «brutaler Gewalt» in ein Gebäude gekracht
Mehr anzeigen

Ein schwerer Unfall hat am Mittwochabend die portugiesische Hauptstadt Lissabon erschüttert. Die bei Touristinnen und Touristen beliebte Standseilbahn «Elevador da Glória» entgleiste im Zentrum der Stadt und kippte um.

Videos zeigen die Szenen unmittelbar nach dem Unglück vor Ort.

Zufällig anwesende Passanten suchten in den Trümmern nach Überlebenden des Unglücks.

Ein Video zeigt die herumliegenden Trümmerteile auf den Strassen.

Lissabons Bürgermeister Carlos Moedas sprach von einem «tragischen Tag». «Dieser Unfall hätte nicht passieren dürfen», sagte er und betonte, alle Rettungsdienste seien im Einsatz. Auch Premierminister António Costa äusserte sein Bedauern und versprach «jede mögliche Hilfe» für die Opfer.

Zur Stunde suchen die Rettungskräfte weiter in den Trümmern. Sie hoffen auf mögliche Überlebende.

Die Ursache des Unfalls ist noch unbekannt.
Die Ursache des Unfalls ist noch unbekannt.
Armando Franca/AP/dpa

