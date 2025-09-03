Ein schwerer Unfall hat am Mittwochabend die portugiesische Hauptstadt Lissabon erschüttert. Die bei Touristinnen und Touristen beliebte Standseilbahn «Elevador da Glória» entgleiste im Zentrum der Stadt und kippte um.
Videos zeigen die Szenen unmittelbar nach dem Unglück vor Ort.
Zufällig anwesende Passanten suchten in den Trümmern nach Überlebenden des Unglücks.
🇵🇹 Three people killed after funicular derailment in Lisbon
In Lisbon, a Gloria funicular car broke loose from its cable and crashed into a building at high speed killing 3 people and injuring about 20.
Lissabons Bürgermeister Carlos Moedas sprach von einem «tragischen Tag». «Dieser Unfall hätte nicht passieren dürfen», sagte er und betonte, alle Rettungsdienste seien im Einsatz. Auch Premierminister António Costa äusserte sein Bedauern und versprach «jede mögliche Hilfe» für die Opfer.
Zur Stunde suchen die Rettungskräfte weiter in den Trümmern. Sie hoffen auf mögliche Überlebende.