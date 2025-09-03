Bilder zeigen chaotische Szenen nach Standseilbahn-Unglück In Lissabon ist die traditionsreiche Standseilbahn «Elevador da Glória» entgleist. Portugals Präsident sprach von mehreren Toten, rund 20 Menschen wurden verletzt. 03.09.2025

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Portugals Präsident Rebelo de Sousa bestätigte mehrere Todesopfer nach dem Unfall

Rund 20 Menschen wurden verletzt, vier davon befinden sich laut Zivilschutz in kritischem Zustand

Eine Augenzeugin berichtete, die Bahn sei «ungezügelt» mit «brutaler Gewalt» in ein Gebäude gekracht Mehr anzeigen

Ein schwerer Unfall hat am Mittwochabend die portugiesische Hauptstadt Lissabon erschüttert. Die bei Touristinnen und Touristen beliebte Standseilbahn «Elevador da Glória» entgleiste im Zentrum der Stadt und kippte um.

Videos zeigen die Szenen unmittelbar nach dem Unglück vor Ort.

Zufällig anwesende Passanten suchten in den Trümmern nach Überlebenden des Unglücks.

🇵🇹 Three people killed after funicular derailment in Lisbon



In Lisbon, a Gloria funicular car broke loose from its cable and crashed into a building at high speed killing 3 people and injuring about 20.



The Elevador da Glória is one of Lisbon’s most popular tourist attractions. pic.twitter.com/wJu7bFpyQX — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2025

Ein Video zeigt die herumliegenden Trümmerteile auf den Strassen.

🚨💥 TRAGÉDIA EM LISBOA: O icônico Elevador da Glória descarrilou, deixando ao menos 20 vítimas segundo os primeiros relatos.



Autoridades estão no local prestando socorro.



Siga https://t.co/1iCcTLKzjP para mais informações! pic.twitter.com/jiESRr1Br0 — ᗩᒪEᖇTᗩ ᗰᑌᑎᗪO 🌎 (@AlertaMundo_) September 3, 2025

Lissabons Bürgermeister Carlos Moedas sprach von einem «tragischen Tag». «Dieser Unfall hätte nicht passieren dürfen», sagte er und betonte, alle Rettungsdienste seien im Einsatz. Auch Premierminister António Costa äusserte sein Bedauern und versprach «jede mögliche Hilfe» für die Opfer.

Zur Stunde suchen die Rettungskräfte weiter in den Trümmern. Sie hoffen auf mögliche Überlebende.